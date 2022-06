Zo speel je Diablo Immortal tóch in Nederland en België

Afbeelding via Blizzard Entertainment

Diablo Immortal is geblokkeerd in Nederland en België, maar gelukkig kun je daar via PC, Android en iOS vrij gemakkelijk omheen.

Diablo-fans uit Nederland en België moesten recentelijk plots een flinke klap incasseren: Diablo Immortal is bij ons simpelweg niet beschikbaar. Vanwege karige anti-lootboxwetten is de nieuwste dungeon crawler van Blizzard hier niet speelbaar. Tenzij je een klein beetje extra moeite wilt doen; dan blijkt het eigenlijk toch vrij gemakkelijk om dat voor elkaar te krijgen.

Speel Diablo Immortal in Nederland en België

Afhankelijk van op welk platform je Diablo Immortal wilt spelen, is het vrij eenvoudig om de game met een VPN te verkrijgen. Soms is dat zelfs niet nodig. In de meeste gevallen hoef je alleen met een VPN een account aan te maken.

Wel een kleine disclaimer: omdat Nederlandse en Belgische wetten de gameplaymechaniek van lootboxes heeft verboden, is het feitelijk niet toegestaan om het spel te spelen. Je zult de gevangenis niet ingegooid worden, maar wellicht dat je account (uiteindelijk) verbannen zou kunnen worden. Het gebruik van een goede VPN zou dit kunnen voorkomen.

Nu, hoe check je Diablo Immortal in Nederland en België alsnog? Laten we alle beschikbare platformen aflopen.

Op PC:

Maak een nieuw Battle.net-account aan en kies bij het invullen van je gegevens een land waar Diablo Immortal beschikbaar is. Het e-mailadres dat je gebruik moet nog niet eerder gebruikt zijn voor een Blizzard-account.

Start een VPN-verbinding met een niet geblokkeerd land (kies bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk of het VK voor een goede verbinding) en lanceer Battle.net.

Installeer Diablo Immortal via Battle.net of download de game rechtstreeks via Blizzard.com.

Je kunt de game nu spelen, mits je VPN-verbinding ingeschakeld blijft.

Op Android:

Maak een nieuw Google-account aan met een VPN ingeschakeld. Op deze manier wordt de locatie voor het account goed ingesteld.

Je VPN kan nu uitgeschakeld worden; download Diablo Immortal via de Play Store.

Tip: Check via je Google-accountinstellingen onder Algemeen -> Account- en apparaatvoorkeuren of het juiste land is ingesteld op je nieuwe account.

Op iOS: