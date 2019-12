Zo speel je Wii en GameCube op je iPhone

Ga terug in de tijd met een emulator voor je iPhone of iPad.

Hoewel we ongetwijfeld allemaal met smart wachten op de volgende generatie consoles gaat er soms niets boven een lekkere trip down memory lane. Voor mij is de Nintendo GameCube een van de tofste consoles uit de geschiedenis en dat pareltje én de veel populairdere Nintendo Wii zijn nu te emuleren op een iPhone.

Ontwikkelaar Oatmeal Dome lanceert zijn eigen emulator voor iPhones via deze blog. Vooralsnog heb je alleen iets aan Dolphin iOS als je een iOS-apparaat met jailbreak hebt. De software is gebaseerd op een bestaande emulator genaamd Dolphin voor PC en Android.

De eerste beelden van Dolphin iOS in actie zien er veelbelovend uit. Met de emulator kunnen pareltjes als Super Mario Galaxy, Super Smash Bros. Brawl, Resident Evil 4 en Time Splitters in theorie weer opgestart worden. Het platform kan via de Cydia jailbreak app store geïnstalleerd worden, waarna er handmatig games kunnen worden toegevoegd. De ontwikkelaar raadt overigens aan om geen ROM’s (het format van games voor deze functie) te downloaden of te piraten. Met een Wii zouden ROM’s gemakkelijk zelf aangemaakt kunnen worden.

Het is tof om weer terug in de tijd te gaan en tenzij je nog een Wii of GameCube hebt is dit een geinige manier om weer even wat oude herinneringen op te halen. Dat, of je gebruikt deze GameCube-achtige Switch-controller. Overigens zit het hele scherm bij een GameCube-emulator wel vol met buttons, wat het een beetje druk maakt.

