Zo vind je 4K HDR content op Netflix

Met een mooie TV wil je ook de mooiste kwaliteit content bekijken. Netflix in 4k HDR bijvoorbeeld.

Ik heb recent een nieuwe televisie gekocht. Het gaat hier om een LG C9. Binnenkort kun je mijn bevindingen van deze tv hier op Apparata lezen. Wat je wil met zo’n televisie is zoveel mogelijk gebruik maken van de kwaliteit. Je hebt er immers voor gelapt.

Netflix heeft een enorme bibliotheek aan content. Ben je echter specifiek op zoek naar 4K HDR films of series, dan vallen er enorm veel series en films af. Het is niet zo dat Full HD content niet om aan te zien is, maar het verschil met 4K en HDR is gewoon enorm. De kleuren, de scherpte en het contrast geven een nieuwe beleving aan televisie kijken. En met het coronavirus om ons heen is thuis bioscoopje spelen de meest verstandige keuze.

Om Netflix in 4k te kunnen kijken moet je wel aan een aantal eisen voldoen. Kijk je bijvoorbeeld Netflix via een aangesloten apparaat, dan moet deze wel compatibel zijn om 4k te ondersteunen. Een PlayStation 4 heeft bijvoorbeeld geen 4k ondersteuning met de Netflix applicatie. Een PlayStation 4 Pro heeft dat weer wel. Gelukkig hebben de meeste Smart TV’s een eigen Netflix applicatie mét 4k ondersteuning.

Een andere eis is dat je het duurste Netflix-abonnement hebt. Alleen het duurste abonnement geeft je toegang tot 4k content. En dan nog je internetsnelheid. Netflix adviseert een verbindingssnelheid van 25 megabit per seconde of hoger.

Netflix 4K HDR content vinden

Oké, je voldoet aan alle eisen. Kom maar op met die 4k HDR content! Het vinden maakt Netflix je niet eenvoudig. Door in de zoekbalk “4k” of “Ultra HD” in te toetsen krijg je alle 4K content voorgeschoteld. Dit levert echter een enorme lijst aan films en series op. Dit staat allemaal door elkaar en je kunt niet eenvoudig filteren.

Een goed alternatief is het wereldwijde web. Door te Googelen op Netflix 4K HDR content komt het één en ander naar voren. Let wel goed op. Sommige lijstjes op diverse sites zijn al verouderd. Het kan dus zijn dat er inmiddels nieuwe content is toegevoegd, maar dit niet voorbijkomt in de lijstjes.

Een derde mogelijkheid is letten op de logo’s. Als je door het reguliere aanbod van Netflix gaat moet je letten op Dolby Vision (HDR) of de Ultra HD-benaming. Let wel, 4k en HDR zijn twee verschillende zaken. Het is echter vaak zo dat HDR-content ook meteen 4k content is.

Een laatste tip: sommige series zijn er in 4k HDR, maar niet alle seizoenen zijn beschikbaar in die kwaliteit. Een puntje om op te letten. Succes met zoeken!