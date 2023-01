Zorgen over TikTok: juiste bescherming data is noodzakelijk

Volgens de Vicevoorzitter van de Europese Commissie Vera Jouravá is extra inspanning nodig om data van gebruikers te beschermen. Op dit moment heerst er enige twijfel of de gebruikersgegevens wel veilig zijn. Dit is geen goed nieuws, aangezien er ook veel kinderen gebruik maken van de video-app TikTok. De zorgen zijn dan ook terecht.

Meer over de video-app TikTok

De app TikTok – in 2016 nog onder de naam Douyin in China – is sinds 2017 live gegaan op de wereldwijde markt. Bij deze video-app wordt sociale media en muziek gecombineerd. Je ontdekt makkelijk korte video’s. Ook kun je zelf filmpjes maken. Gezegd wordt dat TikTok inmiddels ook een concurrent lijkt te zijn voor Google Search. Waar eerst vooral de app aansloeg bij jonge tieners, zijn ook steeds meer volwassenen actief op TikTok. Inmiddels is het bedrijf achter TikTok al meer dan 250 miljard dollar waard.

In de onderstaande video wordt er een rondleiding door het platform gegeven. Deze video duurt ongeveer 15 minuten. Hierna kent TikTok geen geheimen meer voor je.

Waarom ligt TikTok onder vuur?

ByteDance heeft in juli van 2022 toegegeven dat er Chinese werknemers waren die toegang hebben gehad tot de gegevens van Amerikaanse gebruikers. Deze gegevens waren zowel video’s als reacties. De vrees over de invloed van de Chinese Communistische Partij werd bevestigd, ondanks eerst werd geprobeerd dit geheim te houden. Gebleken is dat ook in Europa gegevens van gebruikers niet veilig zijn.

Vanwege diverse overtredingen is TikTok gedurende de afgelopen jaren meerdere keren op de vingers getikt door Europese toezichthouders. Ook in Nederland zijn er meerdere zaken bekend van privacyschendingen. De rechtszaken lopen momenteel nog tegen het miljardenbedrijf TikTok.

Strenge regels voor techbedrijven

De Europese- landen en Commisie, inclusief het Europees Parlement wisten het eens te worden over strengere wetgeving voor techbedrijven. Met deze strengere regels zullen techreuzen als Google, Apple en ook TikTok, ervoor moeten zorgen dat de consumenten beter beschermd blijven. Nepnieuws moet bijvoorbeeld sneller worden verwijderd, illegale inhoud moet beter worden gecontroleerd en ook inzicht in de werking van algoritmes moet openbaar worden. Binnen twee jaar zal ook het platform TikTok verplicht zich aan de regels moeten houden. Techbedrijven die zich hier niet aan houden riskeren een hoge boeten tot wel 6% van de totale omzet wereldwijd.