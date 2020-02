Zoveel betalende abonnees heeft Disney+ ondertussen

Disney is hard op weg om Netflix een schop voor de kont te geven.





Disney mag dan wel de absolute koning van de bioscoop zijn, maar op streaming-gebied loopt het nog een beetje achter op concurrent Netflix. Disney+ is daarentegen wel al keihard aan de weg aan het timmeren. Dat blijkt wel uit de meest recente kwartaalcijfers van het miljardenbedrijf.

Netflix heeft ondertussen richting de 170 miljoen betalende gebruikers over de hele wereld. Dan valt de 28,6 miljoen gebruikers van Disney+ een beetje in het niet, zou je zeggen. Maar er is één keiharde reden waarom Netflix zijn borst nat moet gaan maken voor Disney.

Disney is namelijk slechts in een handjevol landen beschikbaar, waaronder het piepkleine Nederland, de Verenigde Staten en Canada. Netflix is in maar liefst bijna 200 landen actief. Kortom, gemiddeld is Disney+ vele malen populairder dan Netflix. En het einde is nog niet in zicht voor de voormalige animatiegigant.

Over enkele maanden wordt de streamingdienst namelijk ook beschikbaar in onder andere Duitsland, Frankrijk, Engeland en Spanje, met Zuid-Oost-Azië, Latijns Amerika en Oost-Europa nog op de radar. Als de dienst met andere woorden dit gemiddelde weet aan te houden, dan is het einde van de populariteit simpelweg nauwelijks voor te stellen.