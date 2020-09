Zoveel GB neemt het Xbox Series X systeem in beslag - Apparata

Zoals je misschien weet heeft de Xbox Series X een 1 TB SSD. Hoeveel opslag kun je daadwerkelijk gebruiken?

Eén van de grote voordelen van de volgende generatie consoles heeft betrekking op de harde schijf. Waar de oudere generatie consoles nog met een HDD werken, krijgen de Xbox Series X en PlayStation 5 een SSD. Dit heeft een enorm voordeel met betrekking tot de snelheid. Games zullen sneller laden, wat ook veel plezier geeft.

Om de Xbox Series X en PlayStation 5 prijs interessant te houden, is de grootte van de SSD beperkt. Zo heb je effectief 1 TB opslag met de Xbox Series X, maar hoeveel is daadwerkelijk bruikbaar? Je hebt natuurlijk een systeem dat draait op de console. Volgens GameSpot neemt het OS zo’n 200 GB in beslag. Daardoor heb je effectief 800 GB beschikbaar om games te installeren.

Digitale games nemen de meeste ruimte in beslag. Anno 2020 is het heel normaal als een grote game meer dan 100 GB van je harde schijf snoept. Koop je een game op een schijfje, dan is het spel een minder grote aanslag voor de opslag. Een deel van de game kan immers worden geladen vanaf de disc.

De Xbox Series X heeft altijd ruimte voor een blu-ray schijf. De PlayStation 5 komt er in twee varianten. Als digitale versie en eentje met een blu-ray speler.