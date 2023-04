Zoveel stroom verbruikt jouw gameconsole

Net als je andere apparaten gebruikt ook je gameconsole stroom en heb je sluipverbruik als je hem op stand-by laat staan. Maar ook als apparaten op stand-by staan wordt er energie gebruikt. Op lange termijn kan je energierekening namelijk nog steeds aardig oplopen.

In dit artikel zetten we het verbruik van de Playstation 4 en 5, de Xbox S en X series en de Nintendo Switch OLED op een rijtje. De stroomprijs is momenteel ongeveer € 0,63 per kWh. Op basis daarvan kijken we naar wat dit voor jou betekent bij een jaar lang stroomverbruik met je gameconsole.

Playstation 4

De Playstation 4 gebruikt maximaal 150 Watt per uur tijdens het gamen. Dat lijkt in het begin weinig, maar game je bijvoorbeeld elke dag 3 uur, dan zul je jaarlijks zo’n € 103,- moeten neerleggen voor de stroom. Zet je de Playstation 4 in Rustmodus (via Instellingen -> Systeem -> Energiebesparing), dan verbruikt ie nog maar 7,8 Watt per uur.

Toch kun je hem beter uitschakelen als je ‘m niet gebruikt, want als je hem naast die 3 uur gamen de rest van de tijd in rustmodus hebt, kost dat je bijna 38 euro. Dat had je door één druk op de knop ook aan iets anders kunnen uitgeven!

Playstation 5

De PS5 heeft een groter maximaal verbruik dan de PS4, namelijk 200 Watt. Hierdoor kost drie uur per dag gamen je met deze console op jaarbasis maar liefst € 138,-. In rustmodus doet hij het wel een stuk beter dan zijn voorganger. Hem de rest van het jaar lang in de rustmodus laten staan als je hem niet gebruikt (21 uur per dag) kost je in totaal 13 kWh en daar betaal je maar 8 euro voor.

Xbox Series S

De Xbox Series S heeft een iets hoger maximaal verbruik dan de PS4, namelijk 160 Watt. Daarom is hij qua stroomverbruik iets duurder dan zijn tegenhanger, namelijk € 110,- als je elke dag 3 uur gamet. In de stand-by stand gebruikt hij wel een stuk minder Watt dan de PS4, 5,2 Watt per uur ten opzichte van 7,8. Dat kost je op jaarbasis (21 uur per dag sluimeren in plaats van uitzetten) zo’n 25 euro. De Xbox Series S is in standby-modus dus wel minder zuinig dan de PS5.

Xbox Series X

Bij de nieuwste Xbox, de Series X, zien we hetzelfde maximale stroomverbruik als bij de Playstation 5, namelijk 200 Watt. De standby-modus is wel een stuk minder duurzaam dan bij de PS5. Die kost je namelijk 6,8 Watt per uur. Als je dus een jaar lang elke dag 3 uur gamet en ‘m vervolgens in slaapstand zet kost dit je zo’n 32 euro.

Nintendo Switch OLED

Als het gaat om energie besparen, dan is er één console die eruit springt: de Nintendo Switch OLED. Deze gameconsole heeft namelijk een maximaal verbruik van slechts 6 Watt. Dat is bijna evenveel als de slaapstand modus van de PS4, Xbox Series S en X en kost daardoor slechts € 4,-! In slaapstand ben je met dit apparaat helemaal goedkoop uit want dan verbruikt hij maximaal 0,5 Watt per uur. Heb je ‘m naast jaarlijks 3 uur per dag gamen 21 uur in slaapstand, dan kost de slaapstand je maar iets meer dan 2 euro.

Gameconsole uitschakelen

Door je gameconsole in de slaapmodus te zetten kan je dus al snel aardig wat geld besparen. Maar het is nog beter om hem helemaal uit te schakelen als je hem niet gebruikt. De console gebruikt dan bijna helemaal geen stroom waardoor je energierekening nóg lager wordt. Je leest het goed: bijna. Want ook al is je console uitgeschakeld, toch is er een heel klein beetje energieverbruik. Maar dit is wel een stuk minder dan in de slaapstand. Trek je de stekker eruit, dan weet je zeker dat er geen energieverbruik is.

We gingen in dit artikel uit van een stroomprijs van € 0,63. Je energie vergelijken is een handige optie om te checken of je bij een andere energieleverancier minder voor je stroom betaalt. Zo kan je gewoon zorgeloos blijven gamen.