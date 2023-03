Aanrader: films en series in maart 2023 op HBO Max

Na ons eerdere artikel over nieuwe films en series in maart 2023 op Netflix en op Videoland, is het nu tijd om de nieuwe films en series op HBO+ toe te lichten. In Nederland is de Streamingdienst HBO Max op 8 maart te gebruiken. Je betaalt voor een abonnement tussen de 5,99 en 7,99 euro per maand. Kies je voor een jaarabonnement? Dan betaal je omgerekend 3,92 euro per maand.

Serie: Perry Mason

Perry Mason – gespeeld door acteur Matthew Rhys – is in deze serie een privédetective in dienst van een wijze advocaat. Tijdens zijn werk steekt hij zijn neus in ranzige zaken, waar ongeschonden uitkomen geen optie is. In het tweede seizoen komt Mason in actie voor twee mannen die verdacht worden van het plegen van een moord. Hij is ervan overtuigd dat deze twee verdachten onschuldig zijn en brengt de echte dader aan het licht. Bekijk hieronder de trailer van het tweede seizoen, die vanaf 7 maart op HBO Max te zien is.

Serie: House of Hammer

In de langverwachte docuserie House of Hammer wordt de duistere familiegeschiedenis van acteur Armie Hammer blootgelegd. Meerdere vrouwen durfden naar buiten te treden met de relatie die ze zijn aangegaan met de getrouwde Hammer. De relatie leek in het begin een ware droom, maar liep al snel uit in een vreselijke nachtmerrie. Deze driedelige docuserie is vanaf 15 maart te streamen op HBO Max. Bekijk hieronder de trailer.

Serie: Succession

Het verhaal van Succession gaat over Logan Roy, één van de machtigste in de wereld van media en entertainment. Als Roy een leeftijd bereikt van 80 jaar, verwacht iedereen om hem heen dat hij zal gaan aftreden en het stokje doorgeeft van Waystar Royco. Alle vier zijn kinderen zijn bereid om het van hem over te nemen. In de vier seizoenen krijgen ze te maken met verschillende schandalen en overnames. Vanaf 27 maart is het vierde seizoen te streamen op HBO Max. Kun je niet wachten? Bekijk dan eerst de drie voorafgaande seizoenen. Zie de trailer van seizoen 4 hieronder.

Film: Marlon Wayans: God Loves Me

De nieuwe film met Marlon Wayans is een HBO Original en nu te zien via deze streamingdienst. Je kijkt tijdens de film mee met het optreden van een uur, waarin hij het heeft over één van de meest beruchte en recente gebeurtenissen binnen de cultuur van pop: de klap van de 94e Academy Awards ceremonie. Deze Oscaruitreiking vond plaats op 27 maart 2022 in Hollywood, waar de belangrijkste filmprijzen worden uitgedeeld. Bekijk hieronder de trailer.

Film: All the President’s Men

Vanaf 10 maart kun je op HBO Max the film All the President’s Men streamen. Het 138 minuten durende verhaal is gebaseerd op het boek die uitkwam in 1974 en gaat over het Watergateschandaal. Het is een film uit het jaar 1976. In de Amerikaanse politiek werden er ongeoorloofde methodes gebruikt tijdens de presidentsverkiezingen van 1972, met het aftreden van Richard Nixon als gevolg. Bekijk hieronder de trailer.