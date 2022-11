Aeromine mini-windgenerator overtreft zonnepaneel

Aeromine Technologies windgeneratoren op een kantorencomplex.

Het waait in de winter zelfs nog iets harder dan in de zomer. Met de Aeromine mini-windgenerator, heb je ook in de winter schone stroom.

Windenergie, ook in de winter

De dagen van goedkope elektriciteit uit fossiel, zijn voorlopig voorbij. Nu Poetin de gaskraan definitief heeft dichtgedraaid en ook andere fossiele brandstoffen, zoals steenkool, schaarser worden, wordt groene, duurzame energie onontkoombaar.

Vandaar dat er steeds meer mensen kijken naar windenergie. Vooral in een koud, winderig land als Nederland, is windenergie vooral in de winter, als er geen zon is, een dankbare energiebron. Niet iedereen kan een reusachtige windmolen in zijn tuintje plaatsen, maar gelukkig hebben de uitvinders van Aeromine een superefficiënte mini-windgenerator ontwikkeld. Deze kan je gewoon op je platte dak plaatsen. Wil je je elektrische auto in de winter opladen? Dan is dit apparaat natuurlijk heel geschikt.

Een prototype van een Aeromine. Bron: Aeromine Technologies

Aeromine wekt bijna altijd wat stroom op

Bijzonder aan de Aeromine mini-windgenerator is dat er geen grote bewegende wieken in zitten. Het apparaat concentreert de wind, en daarom kan er al uit een briesje van 8 km/h flink wat energie worden gehaald. De gemiddelde windsnelheid in de winter is bijna twee keer zo hoog, dus daar komt heel wat energie uit vrij.

Als de wind er doorheen waait, ontstaat er een zuigende werking (Wet van Bernouilli) die een propeller, onder de stellage, in beweging brengt. Helaas is niet elke dak geschikt voor de Aeromine. Heb je een plat dak? Dan val je in de prijzen. Want daar is de Aeromine precies geschikt voor!

Waar kan je de Aeromine kopen?

Helaas is de Aeromine dit jaar nog niet te koop. Het bedrijf achter deze slimme windturbine verwacht in de loop van 2023 de eerste exemplaren van de lopende band te kunnen laten rollen. Ben je een handige knutselaar? Dan kan je er ook zelf een bouwen. Het is een vrij eenvoudig, maar wel slim apparaat.

Volgens de makers kan het voor de helft van de kosten van 16 standaard zonnepanelen met evenveel opbrengst geplaatst worden. Dat komt neer op kosten rond de twee- tot drieduizend euro en een opbrengst van rond de vijfduizend kWh per jaar op de plek waar het bedrijf gevestigd is: de stad Houston in de deelstaat Texas van de VS.

De gemiddelde windsnelheid is daar 11-15 kilometer per uur. Vergelijkbaar met Nederland dus. Waarschijnlijk weten we meer zodra de eerste exemplaren in de verkoop gaan.