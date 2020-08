Alleen op OnePlus kun je PUBG Mobile op deze manier spelen

OnePlus heeft dankzij een samenwerking met PUBG een unieke spelervaring weten te creëren op het mobiele platform.

OnePlus staat bekend als een merk dat ook onder gamers geliefd is. De samenwerking van het Chinese techbedrijf met PUBG klinkt dan ook logisch. Die samenwerking brengt een aantal voordelen met zich mee. Als je een OnePlus hebt tenminste én een liefhebber bent van PUBG Mobile.

90 FPS

Op een smartphone van OnePlus kun je namelijk als enige mobiele platform PUBG Mobile in 90 FPS ervaren. Gamers die gebruikmaken van een smartphone uit de OnePlus 8-serie, de OnePlus 7T-serie of een OnePlus 7 Pro, krijgen van 6 augustus tot en met 6 september 2020 exclusieve toegang tot PUBG Mobile met 90 FPS. Deze ervaring is toegankelijk voor OnePlus-gebruikers over de hele wereld, met uitzondering van China, Japan en Korea.

De game zal daardoor lekker vloeiend op je scherm te zien zijn. Het voordeel daarvan wordt vooral duidelijk tijdens het draaien van de camera, gebruik van een scope, rennen en zoeken naar andere speler. Het is dan wel weer jammer dat deze kwaliteit tijdelijk is van 6 augustus tot en met 6 september 2020.

OnePlus introduceerde een soepeler 90 Hz scherm met de 7 Pro. Inmiddels heeft de 8 Pro een 120 Hz scherm. Overigens is het techbedrijf daar zeker niet de enige in. De concurrentie, waaronder Samsung, hebben ook toestellen met een 120 Hz scherm in huis.