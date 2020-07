Apple iPhone met iOS 13 verslindt batterij

Heeft je Apple iPhone met iOS 13 de laatste tijd flinke problemen met de batterij? Dan ben je niet de enige.

Aanzienlijk veel Apple-gebruikers met een iPhone klagen over stevige problemen met de batterij. Volgens ZDNet is er een flinke software bug aanwezig in iOS 13.5.1 die onder andere de batterij van iPhone’s helemaal leeg trekt. Gebruikers zouden hun smartphone veel vaker moeten opladen, zelfs bij beperkt gebruik. In extremere gevallen raakt de accu zelfs oververhit. Wat is er aan de hand?

iPhone met iOS 13 verslindt batterij

Mocht je een iPhone hebben, dan is de kans groot dat deze momenteel draait op iOS 13. Veel gebruikers van de nieuwste versie van het besturingssysteem van Apple klagen dat er iets goed mis is met het batterijverbruik. De update kwam begin vorige maand uit, dus als je de laatste weken buitengewoon veel aan het opladen bent, dan kan het zijn dat je ook getroffen bent door het probleem.

Het vermelde medium denkt de oorzaak van het probleem te hebben gevonden. Apps zouden op de achtergrond blijven draaien, terwijl de gebruiker daar niets van kan zien. Als je in de instellingen onder batterij kijkt, kun je dit checken. Mocht er meer dan een uur aan batterij verbruikt zijn terwijl het scherm uitstond, dan draaien er waarschijnlijk apps op de achtergrond die accu juice verslinden.

Oververhitting, workaround en fix

Andere gebruikers melden ook oververhitting, zelfs wanneer hun iPhone eigenlijk niet in gebruik is. Ook dit kan wijzen op apps die op de achtergrond draaien. Naar verluidt kan het helpen om achtergrond apps uit te zetten. Andere iPhone-gebruikers stellen dat Dark Mode wat extra vermindering in batterijverbruik kan opleveren.

Ondertussen zou Apple aan een fix werken. iOS 13.6 is nu in beta; naast een hele toffe nieuwe feature zou het OS de bug verhelpen. Ook wachten we rustig op iOS 14, dat recentelijk werd aangekondigd.

Lees ook: 7 simpele tips om je iPhone batterijduur te verlengen