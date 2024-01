Apple komt over de brug met eerste schadevergoedingen voor vertragen oude iPhones

Apple ontkent nog altijd bij hoog en laag dat het oudere telefoons trager heeft gemaakt om consumenten te motiveren een nieuwe telefoon te kopen. Dat was wel waarvan het bedrijf beticht werd in een class-action aangespannen in de VS. Om “de schade die verdere rechtszaken met zich mee zou brengen” te beperken, is de zaak met een schikking afgerond. Het bedrijf heeft beloofd minimaal 310 miljoen dollar aan schadevergoedingen uit te betalen en hoeft dan geen schuld te bekennen. Eerder deze week kwamen de eerste betalingen aan gedupeerden over de brug.

92 dollar en 17 cent per claim

De honderden miljoenen die Apple reserveert voor schadevergoedingen geven wellicht een vertekend beeld. Er zijn immers ook vele duizenden eisers. Daarmee komt het bedrag dat per claim wordt uitbetaald neer op een schamele 92,17 miljoen dollar. Wel kan een individu meerdere claims indienen wanneer deze meerdere getroffen toestellen heeft gehad. Zo heeft een iPhone gebruiker in totaal zes betalingen van Apple ontvangen.

Apple blog MacRumors heeft meerdere tweets weten te vinden van Apple gebruikers die beweren betalingen te hebben ontvangen. Amerikaanse iPhone gebruikers die nu alsnog denken een graantje mee te kunnen pikken, komen helaas bedrogen uit. De deadline voor het indienen van claims is al ruim drie jaar verlopen.

Het techbedrijf heeft reeds in 2017 al bekend dat het oudere iPhones bewust een tikje trager liet draaien door middel van software-updates. Volgens Apple was dat noodzakelijk om uitval van oudere modellen te voorkomen. Het vertragen zou enkel moeten voorkomen wanneer het toestel te koud is. Ook kan het dat de batterij door degradatie te weinig spanning kan leveren.

Gezien het feit dat vrijwel elke smartphone batterij enige degradatie vertoont, is het niet verwonderlijk dat het door Apple gebruikers als een universeel fenomeen wordt gezien. En dat is als we Apple op de blauwe ogen geloven. De afgelopen jaren is er steeds een harde lijn bewandeld waar het gaat om bijvoorbeeld het repareren van telefoons. Pas recentelijk gaf het bedrijf aan hier verandering in te willen brengen. De algemene opvatting is dan ook dat er opzettelijk toestellen werden vertraagd om consumenten zo te frustreren dat ze een nieuwe telefoon aan zouden schaffen.

Vergelijkbare Britse claim loopt nog

Niet alleen in de Verenigde Staten eisen consumenten vergoeding van Apple. Een Britse massaclaim tegen Apple is ondanks pogingen van het bedrijf om de zaak te verwerpen nog steeds gaande. In november vorig jaar oordeelde de Britse Competition Appeal Tribunal dat een verzoek van Apple om de zaak te verwerpen niet gegrond was. De claim voldoet volgens de CAP aan alle eisen die het stelt aan dergelijke zaken.

Wel geeft de CAT aan dat de aanklacht specifieker moet worden gemaakt. Deze en verdere kritieken die de CAT heeft geuit over de aanklacht moeten zijn verholpen voordat het proces daadwerkelijk plaats gaat vinden.

Ook in continentaal Europa wordt gewerkt aan vergelijkbare zaken. Verschillende Europese consumentenorganisaties hebben kenbaar gemaakt dat de Europese gebruikers naar hun mening ook compensatie verdienen. In Frankrijk werd al eerder een boete van 25 miljoen euro opgelegd vanwege “planned obsolescence”, ofwel de levensduur van apparaten bewust beperken. Dat is echter voorlopig wel de enige concrete maatregel die binnen de EU is getroffen betreffende deze zaak.