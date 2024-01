Bijna een derde nieuw geregistreerde auto’s in Nederland elektrisch

Er mag dan onzekerheid bestaan over de toekomst van de elektrische auto, het afgelopen jaar laat zien dat er voorlopig nog voldoende animo bestaat voor elektrisch rijden. Van alle nieuwe voertuigenregistraties in Nederland was in 2023 30,8 procent elektrisch. Dit betekent een toename van 7,5 procent. Een nog groter aandeel was hybride (37,9 procent). De ouderwetse benzine auto bleef haken op 30,4 procent, terwijl diesel met 1,1% nauwelijks een bijdrage leverde.

De meest verkochte auto’s van 2023

Dat leren we uit de cijfers die de BOVAG heeft gepubliceerd. Met afstand de bestverkochte auto van 2023 is de Tesla Model Y met 13.758 registraties (3,7 procent marktaandeel). De nummer twee, de Kia Picanto, loopt ruim 3000 registraties achter. Het geeft wel aan dat de consument vooralsnog graag elektrisch koopt. Voor het perspectief: in totaal zijn er in het afgelopen jaar 369.791 nieuwe registraties van auto’s vastgelegd.

Tesla blijft een dominante kracht op het gebied van EV’s. Het is het enige merk met 2 modellen in de top 5 meest geregistreerde EV’s (Model Y en Model 3). Over alle personenauto’s gemeten blijft Tesla echter achter bij andere fabrikanten. Dit merk beschikt uiteraard over een veel kleinere line-up dan bijvoorbeeld een Volkswagen. Dit merk ziet geen enkel model terugkomen in de top 5 lijstjes, maar weet desondanks de lijst met merken aan te voeren met 34.958 registraties (9,5 procent marktaandeel).

Meest geregistreerde merken 2023:

Volkswagen: 34.958 registraties (9,5 procent marktaandeel) Kia: 33.504 registraties (9,1 procent marktaandeel) Toyota: 25.576 registraties (6,9 procent marktaandeel) BMW: 20.529 registraties (5,6 procent marktaandeel) Skoda 20.498 registraties (5,5 procent marktaandeel)

Meest geregistreerde modellen 2023:

Tesla Model Y: 13.758 registraties (3,7 procent marktaandeel) Kia Picanto: 10.530 registraties (2,8 procent marktaandeel) Peugeot 208: 9.007 registraties (2,4 procent marktaandeel) Volvo XC40: 8.323 registraties (2,3 procent marktaandeel) Kia Niro : 7.412 registraties (2 procent marktaandeel)

Meest geregistreerde EV-modellen:

Tesla Model Y: 13.758 registraties (12,1 procent marktaandeel in elektrische markt) Volvo XC40: 6.342 registraties (5,6 procent marktaandeel in EV markt) Peugeot 208: 5.584 registraties (4,9 procent marktaandeel in EV markt) Tesla Model 3: 5.058 registraties (4,4 procent marktaandeel in EV markt) Skoda Enyaq: 4.715 registraties (4,1 procent marktaandeel in EV markt)

Meer subsidies en fiscale stimulering EV’s nodig voor behalen klimaatdoelen

In totaal werden er het afgelopen jaar 7,5 procent meer auto’s geregistreerd dan in 2022. De markt heeft zich enigszins weten te herstellen van de corona pandemie en de logistieke uitdagingen van de afgelopen jaren. Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. De huidige recessie drukt toch zijn stempel op de verkopen. Volgens Bert de Kroon, voorzitter BOVAG autodealers, blijven de aantallen nog wel achter op de verwachtingen.

Deze gegevens versterken de vrees dat de populariteit van elektrische auto’s na 2025 weleens flink terug kan lopen. Na dat jaar zullen veel van de regelingen die momenteel bestaan om elektrisch rijden te stimuleren stoppen. Het zit er niet in dat de gemiddelde Nederlander flink minder kilometers gaat maken met de auto. Om het personenvervoer toch te verduurzamen zal er meer ingezet moeten worden op elektrisch rijden.

Maar dat vergt politieke daadkracht, en vooral veel investering. Laat de grote winnaar van de laatste verkiezingen nu juist hebben aangegeven daar geen zin in te hebben. De branchevereniging hoopt op een gewichtscorrectie in de Motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s. Dat is een manier om elektrisch rijden financieel aantrekkelijk te houden voor de consument. Of deze en andere regelingen er gaan komen is maar zeer de vraag.