Bing met ChatGPT beelden gelekt

Enkele gebruikers met Microsoft Bing als startscherm zagen de eerste beelden van Bing met ChatGPT. Volgens waarnewasmers kan Google zich maar beter flink zorgen maken.

Bing met ChatGPT. Bron: Owen Yin op Twitter.

Tot nu toe leidde de Microsoft zoekmachine Bing een kwijnend bestaan. Meer dan 95% van alle zoekopdrachten verloopt via concurrent Google. Iedereen kent wel het verhaal dat de nummer één zoekopdracht op Bing ‘Google’ is. Maar hier zou best eens verandering in kunnen komen. Microsoft heeft namelijk aangekondigd dat ChatGPT wordt geïntegreerd in Bing.

Dat dit niet alleen woorden zijn van Microsoft werd duidelijk uit uitgelekte screenshots van enkele gebruikers die Bing als startpagina hebben ingesteld. Gedurende enkele minuten werd er volgens deze gebruikers een versie van Bing getoond, met daarin de mogelijkheid om ChatGPT te gebruiken om te zoeken. Microsoft heeft ondertussen geweigerd om deze berichten te bevestigen of te ontkennen. Het is dus nog niet 100% zeker of dit klopt.

Screenshot van een chatconversatie met Bing. Bron: Owen Yin op Medium.

‘Bing met ChatGPT vermeldt ook bronnen’

Het is in de nieuwe versie van Bing nog steeds mogelijk om de traditionele manier om te zoeken te gebruiken. Je kan in de zoekbalk schakelen. Je kan met Bing met ChatGPT een hele conversatie voeren. Hierbij stelt deze ook aan jou vragen om gerichte informatie te kunnen bieden.

Interessant, en een enorme verbetering ten opzichte van ChatGPT nu, is dat in Bing met ChatGPT ook bronnen worden gegeven voor de beweringen die de Ai doet en ChatGPT lijkt zijn ge-update met de laatste informatie. Een groot, en terecht, kritiekpunt op ChatGPT is namelijk dat de client vaak antwoorden geeft die heel indrukwekkend klinken, maar fout zijn. Zie bijvoorbeeld het Apparata artikel met hilarische fouten van ChatGPT.

Dit bezwaar kan je ondervangen met wat klaarblijkelijk in Bing is gebeurd, namelijk het vermelden van bronnen. Dus als Microsoft dit zwakke punt aanpakt, en daar lijkt het dus op, verandert dit de middelmatige zoekmachine Bing in een product dat Google naar de kroon steekt. Want door middel van een natuurlijke zin kan je veel beter uitleggen wat je zoekt, dan door middel van zoekwoorden.

Wat wordt de tegenzet van Google?

Beide Google oprichters Sergey Brin en Larry Page zagen Google altijd al als AI-bedrijf, en het bedrijf heeft veel manuren gestoken in het ontwikkelen van superieure AI. Volgens bronnen die het systeem van dichtbij hebben bekeken, is de eigen chat-AI van Google, LamDA, veel beter dan ChatGPT en overtuigde dit een van de makers zelfs, dat de AI over bewustzijn beschikt.

Wel is het bedrijf hiermee veel voorzichtiger te werk gegaan dan concurrent OpenAI. Dit lijkt Google nu te zijn opgebroken. Naar verluidt, zal Google nu alsnog LamDA koppelen aan de eigen zoekmachine. Dus, naast Bing met ChatGPT gaan we ook Google met LamDA zien. Een titanengevecht, waarbij de consument de grote winnaar is. Nu maar hopen dat de AI niet op hol gaat slaan. Want een superslimme AI verbinden met internet is niet zonder risico’s, zoals sci-fi liefhebbers weten.