Apple-oprichter en Edward Snowden in Bitcoin - Apparata

De Bitcoin en andere cryptomunten blijven aantrekkelijk voor bekende namen.

Nu de Bitcoin weer flinke koerssprongen maakt duiken er ook weer meer bekendheden op die zich met de Bitcoin en andere cryptomarkten inlaten. Zo zagen wij ineens klokkenluider Edward Snowden en Apple-oprichter Steve Wozniak opduiken. Wat zijn zij van plan en hoe staan de belangrijkste cryptomunten er nu voor? Een overzicht.

Steve Wozniak lanceert eigen Bitcoin broertje

Apple-oprichter Steve Wozniak is al een tijd gecharmeerd van de BTC en andere cryptomunten. Die fascinatie is zo sterk dat hij zijn eigen platform, Efforce heeft opgericht. Hiermee wil hij zich bezig houden met duurzame energie. Bij dit platform hoort een eigen cryptomunt, een zogenaamde token, de WOZX. Zijn munt is vooralsnog op een beperkt aantal beurzen verkrijgbaar, maar scoort goed onder investeerders.

Ook Edward Snowden houdt zich bezig met Bitcoin

Naast de Apple-oprichter zien we nog een nieuw, maar bekend gezicht opduiken in de cryptomarkt. De bekende klokkenluider Edward Snowden laat via Twitter weten dat hij de bodem van de munt in 2020 goed voorspeld had.

Ook toont hij het verband in waarde tussen BTC en de Amerikaanse dollar.

Today I learned the dollar has lost 99.93% of its value since 2013 (relative to Bitcoin). https://t.co/txthu3YMIk — Edward Snowden (@Snowden) December 7, 2020

Ondertussen presteert de Bitcoin momenteel licht negatief.

Dit zijn de actuele koersen op de cryptomarkt

Op basis van de live cryptokoersen, die ik vandaag om 11.20 uur vastlegde, zien we dat de BTC een licht verlies lijdt terwijl andere cryptomunten zwaarder verliezen.

De koers van de Bitcoin in dollars bedraagt op dit moment $ 18.881,80 en daarmee loopt de BTC langzaam terug van de recordkoers die we vorige week op het bord zagen. De positieve ontwikkeling van Tether (USDT) duidt er echter op dat dit een tijdelijke dip is.