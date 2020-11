Black Friday: krankzinnig voor online en offline winkels [video] - Apparata

Op Black Friday sneuvelden alle online verkooprecords. Off-line knokte men zich ouderwets naar de koopjes.

Hoewel het, zoals je kon lezen, ondanks de Coronacrisis druk was op straat bleven veel mensen tijdens Black Friday thuis. Zij gingen dus online shoppen. Dat men daarbij niet op een dubbeltje keek blijkt uit onderzoek van betaalprovider Klarna. Zij analyseerden de transacties van 20.000 Nederlandse webshops. Het resultaat is duidelijk, elk record is gebroken. Wij geven wat highlights.

Black Friday breekt alle verkooprecords

Hieronder zetten we wat verkooprecords met absurde getallen op een rij:

In het eerste uur (van 00.00 uur tot 1.00 uur) stegen de verkopen met 80% ten opzichte van 2019. Dat is liefst 1.079% meer dan op een gewone winkeldag;

Toename ‘Black week’ (maandag t/m donderdag vóór Black Friday): 97%;

Totale stijging omzet Black Friday ten opzichte van 2019: 80%.

Black Friday: wie kocht wat?

Nu zouden die records te verklaren zijn doordat ‘iedereen’ binnen zit in verband met Corona, maar dat blijkt niet het geval. Het aantal pintransacties in de winkel lag namelijk ‘maar’ 13% lager dan in 2019. Ook lijkt angst voor Corona, die je wellicht in de oudere risicogroepen verwacht, geen rol te spelen.

De leeftijdsgroep tussen 18 en 25 bleek namelijk de groep waar het aantal aankopen het sterkst steeg ten opzichte van vorig jaar (+ 137%). Dit terwijl de mensen in leeftijd tussen 26 en 35 jaar het meest kochten in 2020.

Als je voor iemand in die leeftijdscategorie nog op zoek mag naar een cadeautje zou ik uitkijken met electronica, entertainment en ‘health and beauty’, want deze categorieën scoorden het best op Black Friday.

Ook in het buitenland was het een gekkenhuis

Ook in het buitenland ging het er online meer dan stevig aan toe. In Amerika zetten webwinkels op Black Friday zo’n 9 miljard dollar om en dat is ongeveer 25% meer dan in 2019. Op Shopify alleen werd tijdens de drukste uren een omzet van 3 miljoen dollar per minuut genoteerd.

Ook off-line werd er flink geshopt. Hoewel het, waarschijnlijk door Corona, in de winkels veel minder druk was dan andere jaren zagen we toch weer hysterische taferelen. Zelfs met mondkapje houdt men zich niet in, zo blijkt uit onderstaande compilatie, waarin we weer een flink aantal shopidioten voorbij zien komen.

Overigens is het vandaag officieel Cyber Monday, maar lopen er ook veel Black Friday actions door. Daarom geven we je nog wat extra tips voor als je nog wilt shoppen. Ook selecteerden we alvast leuke game-deals en gratis geld bij Apple. Succes!

Bron: Emerce.nl