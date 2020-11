Top 3 Black Friday game deals voor PlayStation, Xbox én PC - Apparata

Ter ere van de nieuwe consoles en de aankomende feestdag check je hier de top 3 beste Black Friday game deals voor PlayStation, Xbox en PC.

In aanloop naar Black Friday zullen genoeg gamers al voldaan zijn met hun gloednieuwe console. Ter ere van de nieuwe generatie consoles, Black Friday en de geldbewuste Nederland een prachtige top 3 Black Friday deals voor zowel Playstation 4/5, Xbox One/Series en PC.

De onderstaande Black Friday deals voor PlayStation en Xbox zijn in elk geval backwards compatible of zelfs ontwikkeld met de next-gen consoles in gedachte. Daarnaast nog een aantal recente must-haves voor PC. Alle games zijn respectievelijk via de PlayStation Store, Microsoft Store en Steam verkrijgbaar.

PlayStation 4/5

Voor de PlayStation 4/5 twee must-play open wereld games in de vorm van Red Dead Redemption 2 en God of War. Die laatste is voor slechts een tientje een no-brainer voor iedereen die hem nog niet heeft! Verder check je de peperdure nieuwe NBA 2K21 nu al met korting.

Red Dead Redemption 2 – €29,74 (65% korting)

God of War – €9,99 (50% korting)

NBA 2K21 – €34,99 (50% korting)

Xbox One X/S en Series X/S

Voor Xbox gelden grotendeels dezelfde aanbiedingen als hierboven en hieronder (en vice versa). Uitzondering is Forza Horizon 4, de nieuwste hoofdzakelijk racegame in de franchise. Voor iedereen die daarnaast niet zoveel heeft met Valhalla is er een dikke Odyssey Black Friday deal.

Forza Horizon 4 – €34,99 (50% korting)

Assassin’s Creed Odyssey – €20,99 (70% korting)

FIFA 21 Champions Edition – €40,49 (50% korting)

PC (Steam)

Tot slot een kleine selectie toppers die je nu voor een prikkie via Steam kunt ophalen. Wederom geldt dat de meeste bovenstaande titels ook op PC voor een fixe korting te krijgen zijn. Daarnaast schiet, moord en lichtzwaard je deze Black Friday extra goedkoop het nieuwe jaar in met DOOM, Hitman en Jedi: Fallen Order!

DOOM Eternal – €19,79 (67% korting)

Hitman 2 Gold Edition – €17,99 (80% korting)

Star Wars Jedi: Fallen Order – €23,99 (60% korting)

Heb jij nog betere Black Friday game deals voor PlayStation, Xbox of PC in de aanbieding? Deel het hieronder!