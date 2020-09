Call of Duty: Black Ops Cold War multiplayer gameplay (video) - Apparata

Foto @Activision/Treyarch

Check hier de officiële eerste multiplayer gameplay van Call of Duty: Black Ops Cold War, opgenomen op de PlayStation 5!

Na de officiële singleplayer onthulling twee weken geleden, krijgen we nu ook eindelijk Call of Duty: Black Ops Cold War multiplayer gameplay te zien, opgenomen op een PlayStation 5. De aankomende shooter speelt zich af tijdens de Koude Oorlog en dat zie je terug. Zo onthult de onderstaande trailer wat gloednieuwe, neon-overgoten maps, toffe wapens en enkele voertuigen?!

Call of Duty: Black Ops Cold War multiplayer

Wapens

In de multiplayer gameplaye van Black Ops Cold War zien we vanzelfsprekend spetterende actie. Zoals we dat gewend zijn van Call of Duty, rennen er overal vijanden rond. Het is aan jou om ze allemaal zo effectief mogelijk neer te maaien. Daarvoor gebruik je een stevig arsenaal aan wapens. Denk aan Koude Oorlog-iconen als het M60 machinegeweer, de M16 en de AKS 74U.

Voertuigen

Tegelijkertijd introduceert de trailer verrassend veel voertuigen. Call of Duty is altijd een serie geweest die focust op infanterie. Tegenhanger Battlefield richt zich op voertuigen. In Black Ops Cold War probeert Activision ogenschijnlijk in te spelen op de Battlefield-fan. Dat deden ze ook al met Warzone, waar voertuigen een belangrijke rol spelen.

Hoe dan ook, we zien onder andere speedboten, jetski’s, helikopters, motoren, jeeps, sneeuwscooters en tanks! Uit de gameplay blijkt dat je in elk geval in alle kleinere voertuigen kunt rijden. De tank is gereserveerd voor de grootste map. Ook zien we helikopters en gevechtsvliegtuigen. Die zijn waarschijnlijk gereserveerd voor Kill Streaks en/of het verhaal.

Maps

Ook zien we in de onderstaande trailer een hoop toffe omgevingen voorbij komen. Vermoedelijk zijn de meeste (zo niet, alle) maps ook locaties uit de singleplayer. Vooralsnog toont de trailer de naam van de locaties, niet de mapnamen zelf. Bereid je voor om naar onder andere de Atlantische Oceaan, Angola, Oezbekistan en Miami te gaan. Die laatste ziet er vooral echt prachtig en behoorlijk next-gen uit!

En dat kan ook kloppen, want Call of Duty: Black Ops Cold War komt enkele dagen na de reeds aangekondigde Xbox Series X en S uit! Vanaf 13 november speel je de game op current- en next-gen. Daarvoor is er nog een beta; check hier hoe je mee kunt doen.

Multiplayer gameplay trailer

Maar genoeg analyse, check hieronder de allereerste Call of Duty: Black Ops Cold War gameplay trailer. En smaakt het naar meer, dan staat YouTube ondertussen vol met YouTuber die de game zelf mochten uittesten. In de bijbehorende blogpost check je tot slot alle andere details.