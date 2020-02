Check deze Samsung Galaxy S20 LED case (gelekt)

Jazeker, die puntjes zijn LED's.





Laten we wel wezen. Als je een Samsung-fan bent dan heb je waarschijnlijk al besloten of je voor de nieuwe Galaxy S20-serie gaat of niet. Je weet al alles over de specs, het uiterlijk, de prijzen en alle kleuren. Maar mocht je toch nog over twijfelen, dan moet dit de druppel wel zijn: een Samsung Galaxy S20-case met LED-verlichting.

De accessoire stond een tijdje op de officiĆ«le Samsung-website waarna het Zuid-Koreaanse techmerk de pagina weer offline haalde. De pagina werd gespot door WinFuture. Op de productpagina was een item genaamd ‘Samsung Galaxy S20 Hard-Cover Met LED-Display Cover Grijs’ te zien.

Hoewel het technisch gezien niet de eerste keer is dat Samsung met een LED-cover komt is het desalniettemin ontzettend vet. De foto op de pagina toont een grijze hardcase met allerlei puntjes erop. Astrologen onder ons zullen waarschijnlijk hun ei kwijt kunnen door hun favoriete sterrenstelsel op hun telefoon te dragen.

Maar de case zou naar verluidt meer zijn dan een traktatie voor de oogballen. WinFuture heeft het bijvoorbeeld over het aftellen voor een foto, waarbij de LED-lichten dus een getal tonen. Ook zou de case kunnen oplichten of knipperen als de gebruiker bijvoorbeeld gebeld wordt. Er zou zelfs customization van de lichten mogelijk zijn.

Laten we wel wezen, dit is een super vet concept dat de functionaliteit van een hoesje naar het volgende niveau kan tillen. Het nadeel is daarentegen dat het ook weer allemaal stroom kost. Nu lijkt het een beetje onwaarschijnlijk dat de gadget met een eigen batterij is uitgerust. Hoe worden de LED’s dan aangedreven? Dat wordt op de productpagina nog niet duidelijk. Door middel van reverse charging in combinatie met een Bluetooth-connectie misschien?

We moeten nog tenminste tot 11 februari afwachten en misschien dat het slechts een (uitzonderlijk specifieke) placeholder is of zo. We houden je uiteraard op de hoogte!

Screenshot @WinFuture