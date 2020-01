Dit verwachten we van Samsung Unpacked 2020

Naast de Samsung Galaxy S20-lijn presenteert men veel meer moois.





We tellen langzaam maar zeker af naar 11 februari 2020. Dan vindt in San Francisco vanaf 20 uur Nederlandse tijd Samsung Unpacked 2020 plaats. Traditiegetrouw het evenement waarop Samsung presenteert wat we het komende jaar van de tech-gigant mogen verwachten. Naast de lancering van de Samsung Galaxy S20-serie, die door alle geruchten nauwelijks meer een verrassing zal zijn is er veel meer moois te verwachten. Wij zetten op een rij waar je naar uit kunt kijken.

Samsung Galaxy Buds Plus

De AirPods van Apple betekenden een revolutie in draadloze oortjes en Samsung volgde al snel met de Galaxy Buds. Inmiddels is Apple aan de derde generatie begonnen en weten we ook dat Samsung met een nieuwe generatie komt, de Samsung Galaxy Buds Plus. Belangrijkste vragen zijn of het batterijvermogen is toegenomen en of noicecancelling is toegevoegd. Ook verwachten we te weten te komen bij welke Samsung Galaxy S20-modellen je deze draadloze oortjes gratis geleverd krijgt.

Samsung Galaxy Tab S6 5G

Een van de grote ontwikkelingen in 2020 wordt de doorbraak van het 5G-netwerk. Naast geschikte smartphones komt Samsung met de Samsung Galaxy Tab S6 5G ook met hun eerste tablet die geschikt zal zijn voor het snelste netwerk. We zijn vooral benieuwd welke nieuwe functies er aan de bestaande Samsung Galaxy Tab S6 worden toegevoegd die mogelijk gemaakt worden door de 5G-technologie. Na de bevestiging door Samsung dat de tablet bestaat is het namelijk opvallend stil gebleven.

Samsung’s opvouwbare smartphones

Nadat de Samsung Galaxy Fold in 2019 op tumultueuze wijze uiteindelijk toch in de winkels belandde gingen er snel veel geruchten over een of meerdere opvolgers. Zo heeft men het vooral over de Samsung Galaxy Fold 2. De laatste tijd zijn er ook steeds meer speculaties over een opvouwbare smartphone met de naam Samsung Galaxy Z Flip. Hebben we het hier over hetzelfde toestel onder twee verschillende namen, twee toestellen of blijkt de geruchtenmolen vooral ruis te blazen? We hopen op een antwoord tijdens Unpacked 2020.

Twijfelgevallen

Naast deze zekerheden zijn er ook twijfelgevallen. Zo gaan er al lange tijd geruchten over een nieuwe slimme Bixby-speaker met Samsung Galaxy Home. Waar Google Assistent, Alexa en Siri inmiddels aan de weg timmeren lijkt het met de slimme spraakassistent van Samsung maar niet te vlotten. Vraag is dus of we dit tijdens Unpacked 2020 anders wordt.

De Samsung Galaxy Watch is alweer een flinke tijd op de markt en een opvolger lijkt dan ook logisch. Toch wordt er nagenoeg niets vernomen over een Samsung Galaxy Watch 2. Het lijkt er dan ook op dat we op dit gebied niets hoeven te verwachten. Hetzelfde geldt voor de Samsung Galaxy Fit. Ook deze fitness-tracker lijkt aan een opvolger toe, maar er is momenteel geen activiteit. Ook hier lijkt het er dus op dat de hype nog gecreƫerd moet worden en dat er later een release van de smart-watch en/of fitnesstracker verwacht kan worden.

De laatste twijfelgevallen zijn de Samsung Galaxy S10 Lite en Samsung Galaxy Note 10 Lite. Tijdens CES 2020 werd al duidelijk dat deze toestellen eraan komen, maar men vermeldde nog geen prijs en introductiedatum. Aan de ene kant is het logisch dat men dit tijdens Unpacked 2020 wel doet. Aan de andere kant is het evenement natuurlijk vooral gericht op de lancering van de Samsung Galaxy S20-serie, waarbij de koppeling naar ’10 en 11′ juist losgelaten wordt. Het zou dan ook best kunnen dat Samsung ervoor kiest deze releases niet op het event aan te kondigen.

Kortom, genoeg om je op te verheugen richting 11 februari. Wij blijven je natuurlijk op de hoogte houden.

Bron: Techradar

Afbeelding: Samsung newsroom