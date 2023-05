China gaat ook herbruikbare raketten bouwen

De Lange Mars-raketten die het land tot nu toe gebruikte, gaan vervangen worden door een herbruikbaar model. Moet SpaceX zich zorgen maken?

SpaceX goedkoper dan bestaande Chinese raketten

De bestaande Lange Marsraketten van China waarmee bijvoorbeeld het ruimtestation Tiangong is gelanceerd en de verschillende Chinese maanmissies zijn uitgevoerd, hebben een groot nadeel. Ze zijn niet herbruikbaar, en daarom is lanceren met deze raketten in verhouding duur. Rond de 70 miljoen dollar per lancering.

Dit is veel meer dan SpaceX in rekening brengt voor een lancering met de herbruikbare Falcon 9 – 62 miljoen dollar (wat onlangs is verhoogd tot 67 miljoen). Hier maakt SpaceX ook behoorlijk veel winst mee – de werkelijke kosten liggen rond de 48 miljoen per lancering. Dit komt door een slim hergebruik van delen van de raket.

Lanceerkosten dalen tot vijf procent

China wil dit kunstje nu herhalen met een eigen herbruikbare raket. Het project, Long-Range Aerospace Transportation System, valt onder de bevoegdheid van zijn grootste luchtvaartdefensiecontractant, de China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Doel is om een herbruikbare raket met hetzelfde draagvermogen als de SpaceX Falcon Heavy (60 ton) te ontwikkelen.

Hierdoor zullen de lanceerkosten dalen tot vijf procent van de bestaande Lange Marsraketten, dus omgerekend rond de 3,5 miljoen dollar per lancering.

Snelbewegend doel

China zal snel moeten werken om dit te verwezenlijken. Immers, ook SpaceX en andere concurrenten zitten niet stil. Zeker het project Starship is zeer concurrerend. Deze enorme raket, die qua omvang alleen is te vergelijken met de Saturnus V raketten van NASA, wordt vervaardigd van roestvrij staal en werkt met de goedkope brandstof methaan.

Hoewel de laatste lancering gedeeltelijk is mislukt, is het concept zeer veelbelovend om budget-ruimtevaart binnen bereik te brengen en zijn er niet veel wijzigingen in het ontwerp nodig om het definitieve model Starship in productie te brengen. Wie er ook gaat winnen, per saldo betekent dit dat de rest van het zonnestelsel binnen bereik komt van de mens, wat uitermate goed nieuws is.