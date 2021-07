CoD: Black Ops Cold War kost je een derde van je PS5-opslag! - Apparata

De dingen die Call of Duty: Black Ops Cold War met je PS5-opslag doet zijn niet in woorden te bevatten. Maar wel in nummers: 1/3!

Het is geen geheim dat Call of Duty zeer bezitterig is als het op opslagruimte aankomt. Een gamer laat op Reddit zien wat de volledige installatie van Call of Duty: Black Ops Cold War met de opslagruimte van een PlayStation 5 doet. Er is standaard zo’n 667 GB opslagruimte beschikbaar (vanwege het gigantische OS) en de nieuwste CoD heeft daar bijna een derde van nodig!

Black Ops Cold War vreet opslag PS5

De volledige installatie van Call of Duty: Black Ops Cold War vereist volgens de gebruiker bijna 220 GB PS5-opslag. Aangezien een PlayStation 5 zo’n 670 GB heeft, gaat bijna een derde verloren aan één game.

Dat is natuurlijk een ontzettend kwalijke zaak omdat er ruim een half jaar na de release van de console nog steeds geen manier is om meer opslagruimte te krijgen. Naar verluidt komt ergens deze zomer de externe M.2-schijf uit. Vooralsnog moeten gebruikers het doen met de standaard opslagruimte.

Of je gebruikt een ondersteunde USB-stick om je games op te slaan. Het goede nieuws, je kunt zo meer games opslaan. Maar het slechte nieuws is dat speelbare spellen op de SSD moéten staan. Je kunt dus bestanden kopiëren van een externe schijf naar je console. Je kunt geen games vanaf een externe schijf spelen.

Het is natuurlijk ongekend dat Black Ops Cold War zo’n groot deel van de opslagruimte vereist. Recentelijk schreven we ook over de impact van die game en Warzone op een PS4. Daarvoor geldt dat de gehele console vol staat met twee Call of Duty’s. Het wordt hoog tijd dat Activision, Treyarch, Infinity Ward en Raven Software iets doen aan dit absurde aspect van de Call of Duty-franchise.