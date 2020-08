CoD: Black Ops Cold War – Zo kijk je straks de officiële reveal

Call of Duty: Black Ops Cold War krijgt vanavond een officiële reveal. Zo check je hem zelf live.

Vorige week werd het langverwachte Call of Duty: Black Ops Cold War aangekondigd. We zagen een prikkelende teaser trailer voorbij komen. Dit weekend tweette Acitivison dat de daadwerkelijke reveal van de volgende CoD eraan zit te komen. Sterker nog, vanavond krijgen we meer te weten! Zo check je de reveal live.

CoD: Black Ops Cold War live reveal

De onderstaande tweet van het officiële Twitter-kanaal van Call of Duty lijkt in eerste instantie naar Warzone te verwijzen. Verdansk is namelijk het decor van de gigantisch populaire shooter. Maar de tweet heeft een andere, belangrijkere aanwijzing, namelijk de leus ‘Know Your History’. En laat dat nou net het mantra van de voorgaande teaser trailer zijn.

𝙺𝚗𝚘𝚠 𝚈𝚘𝚞𝚛 𝙷𝚒𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢 ██ ██ ██████ █ ████ █. ██ ████ ████ 𝙰𝚞𝚐𝚞𝚜𝚝 𝟸𝟼 █ 𝚅𝚎𝚛𝚍𝚊𝚗𝚜𝚔. 𝟷𝟶:𝟹𝟶𝚊𝚖 𝙿𝚃 ████. ████ ██ ███. pic.twitter.com/hS5WkvgXeR — Call of Duty (@CallofDuty) August 24, 2020

Kortom, vanavond omgerekend om 19:30 is er maar één plek waar je wilt zijn als CoD-liefhebber. En dat is natuurlijk Verdanks. Hoe Activision dat precies gaat aanpakken is niet helemaal bekend. Vermoedelijk hebben ze zich laten inspireren door Fortnite, dat regelmatig in-game dingen aankondigt.

Updaten!

Wil je de reveal vanavond live bijwonen, dan moet je simpelweg rond 19:30 de game aanslingeren. Dat betekent eventueel dat je alles nog moet updaten. In dat geval zou ik de launcher alvast aanzetten, want Modern Warfare kennende kan het héél lang duren vanwege de absurd grote updates en patches.

Dus, vanavond de officiële reveal van Call of Duty Black Ops: Cold War