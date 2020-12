Consumentenbond dwingt Apple iPhone 12 adapter te leveren - Apparata

Apple moet volgens een consumentenbond de iPhone 12 leveren mét bijbehorende adapter. Volgens hierna meer landen met de eis?

Apple hanteerde vroeger het motto ‘think different’, maar uniek en nuttig zijn geen synoniemen. Zo ook wat betreft oplaadstandaard, waar de iPhone-maker al tijden moeilijk over doet. Nu heeft het miljardenbedrijf iets nieuws bedacht; in plaats van overstappen op een universele lader, krijgt de gebruiker überhaupt geen adapter meer bij de iPhone 12. Daar is de consumentenbond in São Paulo het niet mee eens.

‘Apple moet iPhone 12 adapter leveren’

Verschillende media spotten op de website van de Braziliaanse consumentenbond Procon-SP een open brief voor Apple. Daar staat een duidelijke eis van de organisatie in: Apple moet een adapter meeleveren bij de iPhone 12. Gebeurt dat (in dit geval in São Paulo) niet, dan kan het bedrijf boetes verwachten.

Sinds de komst van de iPhone 12 levert Apple geen adapter meer voor hun smartphones, alleen een lightning-USB-C kabel. De iPhone gebruikt dus een gedateerde oplaadport, maar de kabel heeft een USB-C aansluiting aan het uiteinde. Die plug je zelden zomaar in een PC en weinig mensen zullen een stekker met vrouwelijke USB-C port hebben rondslingeren.

Volgens Apple is het weglaten van de adapter voor de iPhone 12 een milieuoverweging. De verpakking van de smartphone is nu kleiner, waardoor er meer eenheden verscheept kunnen worden zonder extra belasting op het milieu. Tegelijkertijd heeft het bedrijf minder grondstoffen nodig om een ‘totaalpakket’ voor de iPhone 12 samen te stellen.

Dat is volgens Procon-SP (en yours truly) klinkklare onzin. Gebruikers moeten alsnog zo’n adapter aanschaffen als ze er geen hebben. Tegelijkertijd oppert de consumentenbond dat het onzin is dat de prijs van het product hetzelfde blijft terwijl er minder in de doos zit. Logische redenering toch? Wat niet logisch is, is om een draadloze oplader te verkopen voor €150 zonder adapter om hem in de muur te steken.

Apple heeft nog niet gereageerd en het gaat vooralsnog alleen om de regio in Brazilië. Mogelijk gaat de rest van het land mee met de eisen van Procon-SP.