Cyberpunk 2077 ondanks debacle een megahit (verkoopcijfers) - Apparata

Ondanks een dramatische launch weet Cyberpunk 2077 een van de bestverkochte games van 2020 te zijn, zo blijkt uit officiële verkoopcijfers.

Het moge duidelijk zijn dat Cyberpunk 2077 geen soepele lancering had. Bugs waren slechts een klein ongemak vergeleken met de verschrikkelijke performance op last-gen consoles. Ondanks het gigantische drama rondom de langverwachte game, blijkt Cyberpunk 2077 uit de verkoopcijfers alsnog een home run te zijn.

Cyberpunk 2077 verkoopcijfers

Cyberpunk 2077 is een van de meest langverwachte games van deze eeuw. Pijnlijk dus, dat ontwikkelaar CD Projekt Red massaal geld terug moest geven voor verschrikkelijke performance op de oude consoles. En toch is de game een megahit.

In een bericht voor investeerders kondigt het Poolse bedrijf aan 13 miljoen kopieën van de game te hebben verkocht. Dat zijn 13 miljoen stuks, gecorrigeerd na alle refunds binnen de eerste 10 dagen na release.

Om die Cyberpunk 2077 verkoopcijfers een beetje in perspectief te zetten; Assassin’s Creed: Valhalla verkocht digitaal 1.7 miljoen kopieën. Het exacte aantal eenheden AC: Valhalla is niet bekend, maar het is niet waarschijnlijk dat Ubisoft in de buurt van die 13 miljoen komt.

Aan de andere kant heb je Call of Duty: Black Ops Cold War. De meest recente game in de shooter franchise is volgens de uitgever de meest succesvolle CoD ooit op de eerste dag. Gezien Modern Warfare in 2019 naar schatting 10 miljoen kopieën op de eerste dag verkocht, delft Cyberpunk 2077 hier wat betreft verkoopcijfers het onderspit.

Desalniettemin is het interessant om te zien hoe Cyberpunk ondanks het drama toch nog een goede eerste 10 dagen heeft gehad. Dat roept gelijk de vraag op, hoeveel refunds zouden er geleverd zijn? En had het launch debacle niet plaatsgevonden, hoeveel extra mensen hadden dan de game gekocht.

We zullen het nooit weten. Hoe dan ook, CD Projekt Red had binnen de eerste dag al break-even gespeeld. Okay, de aandelen van de ontwikkelaar zijn gekelderd, maar dat trekt wel weer recht. Net als Cyberpunk 2077 zelf, want als iemand dit rommeltje kan fixen, dan is het CDPR wel.

