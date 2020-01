De 3 dikste smartphone-trends voor 2020

2020 moet het jaar van een hoop nieuwe smartphone-innovaties worden. Dit zijn de drie meest veelbelovende trends die eraan komen.





Het nieuwe decennium is aangebroken en dat betekent dat we weer wat nieuwe dingen mogen verwachten van de smartphone-industrie. Helaas komen er de laatste jaren in grote lijnen vooral upgrades van bestaande concepten uit. If it ain’t broke, don’t fix it, maar een beetje vernieuwing mag ook. Dit zijn de drie grootste trends waarvan we in 2020 verwachten dat ze gaan floreren.

Opvouwen die hap

2019 was het jaar waarin we voor het eerst geïntroduceerd werden tot de gloednieuwe technologie. Maar zoals je wel gemerkt zult hebben, ging dat grotendeels beroerd. Samsung flopte met de Galaxy Fold, Huawei mag niet meer meedoen in Europa met de Mate X. Alleen Motorola deed het met de Razr verrassend goed.

Dit jaar zullen er ongetwijfeld weer een aantal (niche) smartphones met flexibel scherm op de markt komen, waaronder de Galaxy Fold 2. De eerste kinderziektes zijn door de pioniers ontdekt en dit jaar zullen die ontdekkingen meegenomen worden in nieuwe, hopelijk betrouwbaardere designs.

Oorlog tussen fabrikanten

We willen steeds meer aan persoonlijke tech uitgeven; de snufjes worden steeds duurder, kunnen steeds meer en gaan vooral ook langer mee. Vooral die laatste eigenschap zal ervoor zorgen dat 2020 het jaar van gigantische concurrentie zal worden.

Een tendens binnen de smartphone-industrie wordt namelijk steeds beter zichtbaar; we kopen steeds minder smartphones. De markt is met andere woorden verzadigd, dus áls we dan een smartphone kopen, moet dat een solide aanschaf zijn.

Prijsvechters en flagship killers zullen nog harder moeten vechten en nog meer vlaggenschepen moeten killen. En dat alles voor de zegen van de consument. En waarschijnlijk betekent dat nog iets duurdere toestellen (al trekt concurrentie dat weer wat recht) die nóg meer kunnen. Denk aan 5G, een overdaad aan camera’s en nog meer slimme assistent-toepassingen (drie dingen die deze lijst net hebben gemist).

Randloos 2.0

Tot slot gaan fabrikanten in 2020 waarschijnlijk nog beter het mythische randloze design benaderen. Uiteraard speelt deze ontwikkeling al jaren, maar tot dusver was die selfiecamera nog een doorn in de lens het oog van designers.

In de laatste maand van vorig jaar kwam Oppo daarentegen met de definitieve oplossing: de under-display camera. Okay, de pop-up camera is in principe een hele leuke oplossing (behalve deze misschien), maar uiteindelijk heb je toch met mechanische en/of bewegende onderdelen te maken. Kortom, stukkies die stuk kunnen. De under-display camera moet dus de laatste stap zijn in het zo randloos mogelijk maken van 2020’s meest sexy smartphones.