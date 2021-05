De 5 snelst opladende smartphones van 2021 - Apparata

Tijd is geld, het snel kunnen opladen van een smartphone is daarom heerlijk. Dit zijn de 5 snelst opladende smartphones van dit moment.

Helaas, een moderne iPhone kan slechts 18W of 20W opladen. Een lachertje in vergelijking met diverse high-end smartphones. Deze kunnen bedraad en soms zelfs draadloos het veelvoudige opladen. In dit lijstje zetten we de 5 snelst opladende smartphones voor je op een rijtje. Het zijn allemaal Android-toestellen, maar dat mag geen verrassing zijn.

5. Huawei – 40W tot 55W

Op de vijfde plaats vinden we Huawei. De hekkensluiter heeft smartphones die 40W kunnen snelladen. Dat is nog altijd heel snel, maar de ontwikkelingen gaan keihard. De Huawei P30 Pro, Mate 30 Pro, P40 Pro en P40 Pro+ zijn in staat om bedraad 40W te snelladen. De Mate XS kan maximaal 55W snelladen.

4. OnePlus – 65W

De nieuwste toestellen van OnePlus zijn in staat om 65W te snelladen. In slechts luttele minuten zie je het batterijpercentage toenemen. Super als je weinig tijd hebt en even snel wilt bijladen. De OnePlus 8T, 9 en de 9 Pro kunnen bedraad 65W snelladen.

3. OPPO – 65W

OPPO en OnePlus vallen onder hetzelfde Chinese moederbedrijf BBK. Het is dan ook geen verrassing dat ook OPPO 65W snelladen kan bieden. Dat doet het merk met de Find X2 Pro en de Reno Ace.

2. Realme – 65W

Een misschien wat onbekender merk in Nederland. Fans van game smartphones en telefoons voor een scherpe prijs kennen Realme vast wel. Met de X50 Pro en de X2 Pro kun je bedraad 65W snelladen met een Realme.

1. Xiaomi – 120W

Koning van het snelladen is voorlopig Xiaomi met de Mi 10 Ultra. In 5 minuten is de batterij voor zo’n 40 procent opgeladen. Binnen een halfuur, in slechts 23 minuten, is de batterij helemaal vol. De batterij raakt niet overbelast omdat Xiaomi twee accu’s in de smartphone heeft geplaatst. Ze worden los van elkaar opgeladen, wat oververhitting voorkomt.