Disney+ verwijdert ook stilletjes gratis proefabonnement

Disney zet stilletjes een punt achter het gratis Disney+ proefabonnement.

Het streaming-era is keihard aan de gang en dat wil zeggen dat meer mensen dan ooit een streaming-abonnement hebben. Maar voor de potentiële nieuwkomers valt er een optie weg. Na Netflix verwijdert ook Disney+ stilletjes de gratis proefperiode.

Geen gratis Disney+ proefabonnement meer

Netflix bood lange tijd een maand gratis proefperiode aan. Disney+ was nooit zo vrijgevig en gaf nieuwe (potentiële) klanten tot voor kort een gratis proefabonnement van een week. Verschillende internationale media melden nu dat die probeerperiode er gewoon niet meer is. En inderdaad, als je een abonnement wilt afsluiten, dan word je gewoon door het normale registratieproces geleid.

Wanneer de ‘aanbieding’ verwijderd is, is niet helemaal duidelijk. In een statement tegenover TheVerge sluit Disney overigens niet uit dat dit een blijvende verandering is. “We blijven verschillende manieren van marketing, aanbiedingen en promotie testen en evalueren om Disney+ te laten groeien. De service is ingericht om een aantrekkelijke prijs-kwaliteit-verhouding aan te bieden. We vinden dat de service op zichzelf een overtuigende manier van entertainment biedt.”

Disney+ kan haast niet groter

In hetzelfde bericht speculeert TheVerge dat het verdwijnen van het proefperiode te maken heeft met de komst van Hamilton. Deze Broadway hitmusical is geregistreerd en komt binnenkort naar de streamingdienst. Dat verklaart daarentegen totaal niet waarom Disney+ ook in Nederland en vermoedelijk in veel andere landen van de gratis proefabonnement afziet.

Een meer aannemelijke reden is dat Disney+ ondertussen dusdanig een gevestigde naam is geworden, dat deze vorm van klanten werven niet meer nodig is. Een gratis abonnement vraagt immers om misbruik. Nieuw e-mail-adres en je hebt alweer een week gratis films en series te pakken.

Niet dat Disney het overigens zo hard nodig heeft. In de V.S. – Disney’s thuisland – is het gemakkelijk de populairste streamingdienst. Ook in Nederland gaat de service ontzettend lekker. En wil je het echt eerst even proberen, dan is €6,99 zelfs voor de meest zuinige Nederlanders vast niet zo’n groot probleem.