Dit is Forza Motorsport op de Xbox Series X

Racen op de nieuwe Xbox Series X doe je straks natuurlijk met Forza Motorsport!

Bij Sony PlayStation hebben ze Gran Turismo. De Xbox heeft Forza Motorsport. Tijdens het vorige event van Sony kondigde het bedrijf Gran Turismo 7 officieel aan voor de PlayStation 5. Nu is Microsoft aan zet en kondigden ze Forza Motorsport voor de Xbox Series X aan.

De racegame zal ontwikkeld worden door Turn 10 Studios. De eerste beelden werden tijdens een nieuwe Xbox Games Showcase door Microsoft getoond. Een hoogtepunt dat de Xbox Series X brengt is dat je de game in 4k 60 fps kunt spelen op de console. Dat gaat een feestje worden. Racegames hebben net als shooters veel baat bij vloeiende 60 fps beelden. De vliegensvlugge beelden tijdens een snelle race komen zo nog meer tot leven.

Wanneer Forza Motorsport op de Xbox Series X verschijnt is nog niet bekend. Maar daar weten we van Granturismo 7 op de PlayStation 5 ook nog niks over. Microsoft zegt dat de nieuwe Forza Motorsport zich nog in een vroege ontwikkelingsfase begeeft. Op de korte termijn hoeven we niets te verwachten. Wie hoopte op een lanceertitel op de Xbox Series X zal teleurgesteld zijn. Overigens is de definitieve titel niet bekendgemaakt. Voor nu werd enkel gesproken over ‘Forza Motorsport’.