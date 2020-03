Dit is in Nederland dit weekend het populairst op Netflix

We hebben kennelijk allemaal het Verstappen-virus opgelopen, want iedereen in Nederland kijkt Formula 1: Drive to Survive op Netflix.





Het is weekend en het coronavirus teistert nu ook Nederland. Wat ga je doen dat? Netflixen natuurlijk. Het gigantische streamingplatform geeft voortaan zelf aan wat op dat moment het populairst is met een nieuwe top 10-functie. Wij zochten even vlug voor je uit wat er op het moment gekeken wordt en het is duidelijk dat we allemaal een beetje Max Verstappen-fever hebben gekregen!

Afgelopen vrijdag plaatste Netflix Nederland zelf nog een opsomming van wat er op dat moment populair is op de streamingdienst. Opvallend is dat in de loop van twee dagen slechts één show in de top 10 is blijven hangen; de rest is al niet meer interessant voor ons. Voordat we beginnen, check hier wat er nieuw is op Netflix in maart. Zonder verdere poespas zijn dit de 10 populairste films en series op Netflix, uiteraard met bijbehorende trailer.

Formula 1: Drive to Survive (seizoen 2)

MewTwo Slaat Terug – Evolution

Altered Carbon (seizoen 2)

I Am Not Okay With This (seizoen 1)

All The Bright Places

Men in Black: International

Love is Blind (seizoen 1)

Narcos: Mexico (seizoen 2)

Riverdale (seizoen 4)

Pup Academy (seizoen 1)

Foto @Netlfix

Lees ook: Top 3 Netflix series die te weinig aandacht krijgen