Dit jaar nog geen nieuwe Nintendo Switch

Toen in maart 2017 de eerste versie van de Switch op de markt, kwam waren de meningen zeldzaam unaniem. ‘Dit is een console van wereldklasse’, al werkte vlak na de release niet alle functionaliteit geheel naar behoren. Dat de kleine handheld niet met grote jongens als de Playstation 4 en de XBox one X kon concurreren op gebied van graphics, maakte niemand wat uit. Draagbaarheid en exclusieve games maakte de Switch tot een must-have. Inmiddels zijn we 6 jaar verder, maar vooralsnog geen zicht op de Switch 2.

Verkoop loopt terug

En dat terwijl de verkoop van de Switch (Switch light en OLED) al even terug loopt. Vorig jaar berichtte we al dat de cijfers op retour leken te zijn. Die trend heeft wel degelijk doorgezet. Over de afgelopen 12 maanden heeft Nintendo 22% minder van de consoles verkocht. Eerder werd de vinger nog resoluut naar het chiptekort gewezen. Maar duidelijk mag zijn dat ook gewoonweg de populariteit terug loopt. Wellicht dat de aankomende release van de nieuwe Legend of Zelda Game nog een Indiaanse zomer aan toe kan voegen aan de verkoopcijfers. Toch lijkt de tijd te zijn gekomen om ook de console zelf te voorzien van een opvolger.

Geen nieuwe switch in 2023

Ook dit jaar komt er geen nieuwe Switch. Dat bij monde van Nintendo president Shuntaro Furukawa, aldus Bloomberg. Daarmee gaan ook geruchten over een nieuwe geupdate versie van de oude Switch ten grave. De precieze bewoording, dat er geen rekening wordt gehouden met een nieuwe Switch in de fiscale plannen van 2023, lijkt niet 100% uitsluitsel te geven. Echter, als er een nieuwe release in de agenda zou staan dan moet daar budget voor zijn. We blijven uiteraard hopen dat 2024 dan het jaar wordt waarin we een nieuwe Switch gaan zien, maar zelfs dat is twijfelachtig.

Nintendo maakt zich wellicht zorgen over concurrentie van de Steam Deck. Het feit dat je games als Skyrim en The Witcher III op een kleine handheld console kan spelen was eerder een verrassing. Dat het allemaal niet zo soepel liep en dat de graphics zwaar naar beneden waren bijgesteld, namen we voor lief. Maar de Steam Deck biedt ook de mogelijkheid deze games te spelen, met veel minder poespas en veel meer kwaliteit. Niet voor niets twijfelen veel gamers of ze nog wel terug willen naar de Switch.

Iedereen een Switch

Toch blijft de Switch, vooral vanwege exclusieve games zoals Pokémon en The Legend of Zelda, populair. Nintendo geeft de console dus ook zeker niet op. Voorlopig blijft productie, en dus ook marketing van het apparaat op de agenda staan. Furukawa geeft aan dat niet alleen in elk huishouden wat hem betreft een Switch moet staan, maar zelfs één per persoon.

Een manier waarop ze dat proberen te bewerkstelligen is met special releases. Pokémon Scarlet en Violet hadden bijvoorbeeld een release bundle met een console. Ook The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zal zo’n bundle krijgen bij launch. De vraag blijft wel hoeveel mensen zulke bundles zo bijzonder vinden dat ze er een compleet nieuwe console voor in huis gaan halen. Ik weet nog van vroeger dat een Playstation delen met je broer en zus nog wel eens tot ruzies kan leiden. Toch scheelt het delen van een console in ieder geval een kleine 300 euro.

Of dan toch even wat anders?

Het is ook niet gezegd dat er een Switch 2 komt. Misschien werkt het bedrijf achter de schermen al aan een compleet nieuwe console. Moderne game console cycli duren doorgaans zo’n zes jaar. Die zitten er inmiddels op. Komt Nintendo ook in 2024 wederom niet met de aankondiging voor een nieuwe Switch, dan gaat de huidige Switch serieus lange tanden krijgen. Met ruim 120 miljoen verkochte consoles zal Nintendo nog wel even op de lauweren kunnen blijven zitten, toch zal ooit het verlossende woord moeten komen. Geduld blijft een schone zaak, uiteindelijk komt er altijd een nieuwe console.

Zit je ondertussen te wachten tot de nieuwe Zelda uitkomt?