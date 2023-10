eActros 600: De nieuwe elektrische vrachtwagen van Mercedes

Ook de toekomst van het vrachtverkeer over de weg is elektrisch. Althans, wanneer het aan Mercedes-Benz ligt. Eind volgend jaar wil het automerk beginnen met de productie van de eActros: een elektrische vrachtwagen met een laadvermogen van 22 ton en een rijbereik van 500 kilometer.

De specificaties van de nieuwe eActros

De eActros 600 is standaard uitgerust met twee elektrische motoren die door een versnellingsbak met vier versnellingen maximaal 600 kW aan vermogen leveren. Aan dit gegeven ontleent de eActros 600 dan ook haar naam. Continu vermogen ligt echter wat lager, afhankelijk van omstandigheden rond de 400 kW.

De energie voor deze motoren wordt geleverd door een accusysteem van 800v. Om dit systeem te accommoderen is het chassis verlengd. Men heeft straks de keuze uit een wielbasis van 4,6 of 4,9 meter. Hiermee komt de totale lengte op minstens 6,23 meter. Zo lang dat de eActros alleen maar de weg op mag, omdat de relevante wetgeving in de EU onlangs is veranderd. Vrachtwagens moeten namelijk binnen een maximale lengte blijven mochten ze de Europese wegen op willen.

Op een volle batterij is het rijbereik dus zo’n 600 kilometer. Echter, wanneer een trucker zijn eActros bij elke verplichte ruststop aan de lader weet te leggen, moet volgens Mercedes er significant meer dan 1000 kilometer uit te halen zijn.

Aerodynamisch design

Een aerodynamische vorm is uiteraard gunstig voor elk voertuig. Bij een vrachtwagen, en al helemaal een zware elektrische, geldt dat dubbel. Gezien de enorme afstanden die een vrachtwagen in zijn levensduur af zal leggen, kan een kleine verbetering in het aerodynamisch profiel uiteindelijk tonnen brandstof schelen. Omdat elektrische voertuigen vooralsnog flink zwaarder zijn dan hun benzine/diesel/gas versies, is het van extra belang om de extra inertie uit te balanceren met wat minder luchtweerstand.

Daartoe is het luchtweerstandcoëfficiënt van de cabine volgens Mercedes met 9 procent verminderd. De A stijlen zijn voorzien van air deflectors, de afmetingen van alle naden zijn aerodynamisch geoptimaliseerd en de cabine is zo goed mogelijk afgesloten. Tot slot zijn zelfs de zijspiegels achterwege gelaten. Camera’s vervullen nu die rol.