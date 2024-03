Eind 2024 mogelijk een nieuwe Playstation verkrijgbaar

Sony brengt dit jaar een nieuwe spelcomputer uit, de Playstation 5 Pro (PS5 Pro). Het nieuws werd eerder deze week onofficieel verspreid door bloggers. In dit artikel lees je wat er tot nu toe bekend is over de specificaties en andere details.

Nóg sneller en scherper

Officieel is het nog niet bekend gemaakt door Sony, maar er wordt al volop gespeculeerd dat in 2024 – zo rond de kerstdagen – de nieuwe Playstation wordt uitgebracht. YouTuber Moore’s Law is Dead zou mogelijk toegang gekregen hebben tot een technisch document met informatie over alle technische specificaties van de te verwachten PS5 Pro. Intern zou de nieuwe spelcomputer de codenaam Trinity hebben gekregen.

De PS5 Pro krijgt volgens ingewijden 6 keer zo veel rekenkracht als een reguliere PS5. Waar een reguliere PS5 10,28 teraflops aan rekenkracht heeft, krijgt de PS5 pro maar liefst 67 teraflops aan rekenkracht (bij 16-bit floating point-calculaties). Deze kracht is belangrijk voor bijvoorbeeld de beleving van een game. Des te hoger het aantal teraflops, des te mooier games kunnen worden weergegeven. Ook zou het renderen van het beeld bijna 50% beter zijn.

8K resolutie en haarfijne reflectie

In de nieuwe versie van de populaire spelcomputer wordt ook een compleet nieuwe technologie toegepast. Dit gaat de zogenoemde PlayStation Super Resolution worden met waarschijnlijk 8K-beeld ondersteuning. Momenteel moeten gebruikers van een Playstation bij veel games kiezen tussen een hoge 4K-resolutie met een lagere framerate of een hogere framerate met een lage resolutie. De kans is groot dat je dankzij de nieuwe technologie deze afweging bij de PS5 Pro niet meer hoeft te maken.

De Pro-versie zou ook verbeterde prestaties kunnen bieden bij het toepassen van Raytracing. Hierdoor wordt licht op een natuurlijke manier gereflecteerd in een game. Reflecties kunnen namelijk op een veel realistischere manier worden gereproduceerd. De nieuwe versie van de PS5 zou volgens speculaties deze reflecties tot wel drie keer sneller kunnen verwerken.

Betrouwbaarheid en prijskaartje

Naast Moore’s law is dead, beweert ook Insider Gamer dat de geruchten waar zijn en waarschijnlijk vlak voor kerst verschijnt. Op zich geen verrassing. Nieuwe Playstations werden in het verleden vaker in november uitgebracht. Waar videomaker Moore’s Law geen vlekkeloze reputatie heeft, lijkt met de bevestiging van de gamecomputer door Insider Gamer, de PS5 pro daadwerkelijk realiteit te worden.

Over de prijs lijkt echter nog veel onduidelijkheid te bestaan. Omdat Sony nog geen officiële aankondiging heeft gedaan, tasten experts hierover in het duister. Mogelijk gaat de prijsverhouding lijken op de vorige generatie Playstations. De PlayStation 4 kwam namelijk ook met een Pro versie. De Pro-versie was destijds duurder dan de reguliere PS4. De prijs van een PS5 zonder diskdrive is momenteel € 450,-. Naar verwachting zal de prijs van een PS5 pro daarom tussen de € 450,- en € 500 liggen.