Elektrische auto’s in Nederland: Particulier vs. Zakelijk

Elektrische voertuigen helpen bij een betere kwaliteit van de lucht. Er wordt namelijk minder CO₂ uitgestoten met een auto die beschikt over een elektromotor, dan middels een voertuig dat rijdt op fossiele brandstof. Ook bestuurders van EV’s laten weten tevreden te zijn: elektrische auto’s zijn leuker, spannender en gemakkelijker. Zowel de zakelijke als de particuliere bestuurder rijdt steeds vaker in elektrische voertuigen. In dit artikel lees je meer over de verschillen in het rijden van elektrische auto’s voor particulieren ten opzichte van zakelijke gebruikers.

Particulieren kiezen voor duurzaam

In het afgelopen jaar nam het aantal elektrische auto aankopen onder particulieren aanzienlijk toe. Meer dan een kwart van de nieuwe auto’s die particulieren kochten, waren elektrisch. Deze groei in aankopen kan worden verklaard door het beschikbare aanbod van elektrische middenklasse auto’s. Bovendien worden consumenten gestimuleerd om de overstap te maken naar elektrische voertuigen. Door tot 2025 vrijstelling te geven van wegenbelasting, hoopt de overheid ervoor te zorgen dat elektrische rijden de nieuwe norm wordt.

Top 5 voordelen elektrisch rijden voor particulieren

Naast het feit dat particulieren tot 2025 geen motorrijtuigenbelasting hoeven te betalen bij de aanschaf van een elektrische auto, zijn er ook nog andere voordelen verbonden aan elektrische voertuigen voor deze groep bestuurders.

Voordeel #1: Vrijstelling BPM

Een volledig elektrische auto is vrijgesteld van Belasting op Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM). De hoogte van de BPM wordt normaal gesproken bepaald door de hoeveelheid CO2-uitstoot van de auto. Bij een elektrische auto is er echter geen sprake van CO2-uitstoot, waardoor de BPM op nul wordt vastgesteld. Hierdoor hoeft de autogebruiker geen BPM te betalen.

Voordeel #2: Milieu-investeringaftrek

Bij elektrische voertuigen kunnen gebruikers gebruikmaken van de MIA- en Vamil-regeling. MIA, ook wel de Milieu-InvesteringsAftrek. Deze regeling biedt aanzienlijke voordelen voor investeringen in milieuvriendelijke producten. Hieronder vallen ook elektrische voertuigen en oplaadpunten.

Voordeel #3: Totale kosten vallen lager uit

Elektrisch rijden is uiteindelijk voordeliger voor particulieren. Hoewel elektrische auto’s op het eerste gezicht duur lijken vanwege de aankoopprijs, worden de totale kosten lager bij gebruik van een elektrische auto dan een voertuig die rijdt op brandstof.

Voordeel #4: Energiekosten vs brandstofkosten

De energiekosten per kilometer zijn aanzienlijk lager voor elektrische auto’s in vergelijking met de kosten voor benzine of diesel. Volgens de ANWB bedragen de gemiddelde kosten slechts 8,2 cent per kilometer voor een elektrische auto, terwijl je bij een brandstofauto 12,4 cent per kilometer betaalt.

Voordeel #5: Minder slijtagegevoelig

De onderhoudskosten zijn 35% lager bij een jaarlijkse afstand van 8.000 kilometer in vergelijking met auto’s die op benzine rijden. Dit komt doordat de elektrische motor over minder bewegende onderdelen beschikt dan een verbrandingsmotor. Kort gezegd is er dus minder slijtage en vervanging van onderdelen nodig.

Verschillende bedrijven kiezen voor elektrische vervoersmiddelen

Elektrische auto’s hebben hun intrede gedaan in de zakelijke wereld, waar steeds meer bedrijven kiezen voor elektrisch vervoer. Voor bedrijven gelden dezelfde voordelen als voor particulieren. Voor de zakelijke groep zijn er bijkomende voordelen voor de financiën van een bedrijf. Zo resulteert elektrisch rijden in lagere bijtellingskosten en kunnen bedrijven profiteren van speciale regelingen die door de overheid worden aangeboden. Hieronder een korte toelichting van de voordelen voor zakelijke elektrische bestuurders.

Voordeel #1: Geen milieuzones of emissievrije zones

Op dit moment geldt er in Amsterdam, Arnhem, Den haag en Utrecht een verbod op personenauto’s en bestelauto’s die rijden op diesel. Als bedrijf heb je bij het aanschaffen van een elektrische auto geen last van deze milieuzones of emissievrije zones. Bestuurders van elektrische voertuigen mogen dus overal rijden.

De geheime voordelen van elektrisch rijden Waarom ondernemers nu overstappen Benieuwd welke ontwikkelingen eraan komen op de elektrische automarkt? En hoe je ervoor zorgt dat je nooit met een lege accu langs de snelweg staat? Van kostenbesparing tot verduurzamingskans: de voordelen van elektrisch zijn eindeloos. MKB Brandstof vertelt er alles over in hun whitepaper: “Van revolutie naar transitie” Download gratis

Voordeel #2: Kleinschaligheidsinvesteringaftrek

Bij investeringen in bedrijfsmiddelen kun je in aanmerking komen voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Let wel: je ontvangt deze alleen als je aan de gestelde eisen voldoet.

Voordeel #3: Voordeligere bijtelling

Bijtelling is lager wanneer je in een elektrische auto rijdt. Als je meer dan 500 km per jaar rijdt, geldt er een standaard bijtelling van 22%. Maar als je elektrisch rijdt, daalt dit tarief naar 16%. Gebruik je privé de elektrische zakelijke auto, dan is de bijtelling 4% in plaats van 22%.

Als je interesse hebt in het kopen van een elektrische auto, is het belangrijk om je grondig in te lezen!