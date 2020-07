Er komt een nieuwe Batman tv-serie

Er is een nieuwe Batman tv-serie in de maak. Dit moet je weten over de aankomende show.

Geen Netflix, geen Disney+ (uiteraard) en ook geen Amazon. Nee, voor deze nieuwe tv-serie moet je het Amerikaanse HBO Max hebben. Deze streamingdienst heeft namelijk een nieuwe serie aangekondigd die draait om Batman. Qua verhaallijn is de show gebaseerd op de nieuwe Batman-film.

The Batman (de film dus) met Robert Pattinson verschijnt in het najaar van 2021. Het is niet bekend of de spin-off serie voor of na de release van The Batman te zien zal zijn op HBO Max. Matt Reeves, de regisseur van The Batman, zal ook de regie en productie van de tv-serie op zich nemen. Hij zal worden bijgestaan door Dylan Clark. Niet geheel toevallig is meneer Clark tevens betrokken bij de productie van The Batman. Je verwacht het niet. Het script zal geschreven worden door Terence Winter.

Waar Disney+ bekend staat om zijn Marvel-titels, omarmt HBO juist de wereld van DC. De tv-serie die op HBO Max te zien zal zijn draait niet zozeer om Batman, maar om Gotham City Police Department. Ongetwijfeld zal Batman regelmatig te zien zijn in de serie als de politie van Gotham er zelf niet uitkomt.