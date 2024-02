Ford gebruikt olijfbomen in auto-onderdelen: hoe werkt dit?

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker onderdeel van onze samenleving en dit is ook terug te zien in de autowereld. Elektrische auto’s en auto’s die op waterstof rijden zijn hier voorbeelden van. Maar Ford houdt zich ook op een andere manier bezig met duurzaamheid.

Wat wordt er nu gedaan aan duurzaamheid in de autowereld?

Het begon met de bouw van de eerste hybride auto’s. Dit waren auto’s die al een stuk zuiniger reden dan auto’s met alleen een brandstofmotor doordat de elektromotor deze kan ondersteunen. Daarna volgden de elektrische auto en de waterstof auto: twee auto’s die zelf volledig emissieloos zijn.

Daarbij doet Nederlandse overheid doet bijvoorbeeld zijn best om zoveel mogelijk automobilisten te stimuleren elektrisch te rijden. Zo zijn er milieu vrije zones waar bepaalde, vaak wat oudere, auto’s niet meer mogen komen. Ook zijn er subsidies te krijgen bij de aanschaf van een EV of een laadpaal en betaal je minder belasting.

Ford verduurzaamt de productie

Amerikaanse autoproducent Ford is de afgelopen jaren bezig geweest met een onderzoek waarin er is gekeken of het mogelijk is auto-onderdelen duurzamer te maken. Want, zoals net genoemd is, is elektrisch rijden emissieloos, maar bij het produceren van een EV komt nog steeds erg veel stikstof vrij. Op dit moment is Nissan bezig met het EV36Zero project: een zonne- en windmolenpark dat alle energie moet leveren voor de enorme fabriek van elektrische Nissan-auto’s.

Maar Ford pakt het anders aan. Ze willen auto-onderdelen, die normaal van plastic gemaakt worden, verduurzamen. Hiervoor hebben ze gekeken naar olijfbomen. En dan natuurlijk niet naar de olijven zelf, maar juist naar de takken, twijgen en bladeren. Deze worden normaal verbrand nadat de olijven zijn geoogst. In dit onderzoek hebben ze verschillende samenstellingen van vezels van deze olijfboom in combinatie met gerecycled plastic uitgeprobeerd.

Ondertussen is het eerste prototype gemaakt. Dit bestaat voor 40% uit restafval van olijfbomen en voor 60% uit polypropyleen. De nieuwe onderdelen doen niet onder voor de originele op het gebied van kracht, duurzaamheid of flexibiliteit. Er zijn nu onderdelen in de kofferbak en voetsteun gemaakt. Er wordt nu gekeken of het mogelijk is om dit grootschalig toe te passen op de productie van elektrische auto’s.

Auto-onderdeel geproduceerd met vezels uit een olijfboom – Bron: Ford

Voordelen van deze duurzame samenstelling

Polypropyleen, de plastic die veel wordt gebruikt in auto’s, wordt gemaakt van aardolie. Naast dat Ford gerecyclede polypropyleen gebruikt, besparen ze ook aanzienlijk op de aardolie die gebruikt wordt door de vezels van een olijfboom te gebruiken. Daarnaast hoeft er ook minder restafval van de olijfboom verbrandt te worden. Bij de verbranding van hout en bladeren komt namelijk stikstof vrij die opgeslagen zat in de boom. Het laatste voordeel dat deze nieuwe samenstelling biedt, is dat het de onderdelen een bijzondere look geeft. De vezels zorgen voor een uniek oppervlak waardoor het meteen zichtbaar is dat dit een speciaal materiaal is.