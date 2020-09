Fortnite spelers iOS keldert door fittie Apple en Epic Games - Apparata

Door de ruzie tussen Apple en Epic Games keldert het aantal Fortnite spelers dat speelt op een iOS-apparaat gigantisch.

Ruim een week geleden leek de fittie tussen Apple en Epic Games het hoogtepunt te bereiken. Het verbannen van Epic Games uit de App Store leek de laatste spijker in de doodskist van de ontwikkelaar van Fortnite. Nieuwe rechtbankgegevens (via TheVerge) lijken dat te bevestigen. Vooralsnog is het namelijk keihard gedaan voor Fortnite op iOS apparaten.

Fortnite geboycot op iOS

Fortnite was jarenlang de goudmijn van Epic Games. Rond het hoogtepunt zou de Amerikaanse uitgever en ontwikkelaar een absurde 2 miljoen per dag verdienen aan iOS-gebruikers. Dat is bijna driekwart miljard per jaar! De populariteit van de game lijkt al een tijdje terug te lopen, maar over de inkomsten hebben we geen cijfers. Nou ja, behalve dat dat Epic Games daar 60% van moet inleveren.

Volgens het rechtbankdocument zou de ruzie tussen Apple en Epic Games ervoor zorgen dat het aantal Fortnite-gamers via iOS is gedaald met 60%! Apple’s besturingssysteem levert de grootste spelersbasis van Fortnite. Naar verluidt speelt een derde van alle Fortnite-gamers op een iOS-apparaat.

Epic Games smeekt Apple

Kortom, het kost Epic Games in theorie dagelijks miljoenen nu ze niet meer in de App Store te vinden zijn met Fortnite. Dit weekend smeekte de ontwikkelaar Apple nog om de sancties op te heffen. Tegelijkertijd noemen ze de 30% commissie die Apple vraagt ‘onwettelijk’.

Maar vooralsnog lijkt het er niet op alsof een van de twee bedrijven de ander coulance gunt. Dus, Epic Games zal miljoenen moeten blijven inleveren terwijl Apple door meerdere bedrijven onder vuur genomen wordt.