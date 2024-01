Gaan we er in 2024 qua smartphones op vooruit?

De dagen waarin elk jaar een noemenswaardige sprong in mobiele technologie met zich meebracht, zijn helaas al even verleden tijd. Misschien is het confronterend om te horen, maar smartphones zijn ondertussen gevestigde tech. De meest voor de hand liggende kinken zijn uit de kabel, het basale ontwerp is geoptimaliseerd. We zien momenteel slechts kleine updates en kleine vernieuwingen. Maar we gaan er in ieder geval nog niet op achteruit, toch?

Vouwbare smartphones

De meest opvallende ontwikkeling op het gebied van smartphones de afgelopen jaren betreft de vouwbare modellen. Het scherm van de gemiddelde smartphone is een technologisch wonder op zich. Eentje die zich ook nog eens door midden laat vouwen is bijna magisch. De introductie van de vouwbare smartphone kwam voor de technologie dan ook iets te vroeg. De vroege modellen waren onbetrouwbaar en kregen snel vouwen en andere vormen van schade aan het scherm.

Maar na een jaar of vijf is de technologie enigszins tot wasdom gekomen. In 2024 worden vouwbare smartphones daarbij een stuk goedkoper. Verschillende merken gaan budget versies uitbrengen van hun vouwbare modellen om ook het goedkopere segment te kunnen bedienen. Adviesprijzen zullen waarschijnlijk tussen de 500 en 700 euro uitkomen. Ook een aantal vouwbare kleine tablets krijgen een budget optie. In dat geval moet men rekenen op ongeveer 1100 tot 1400 euro.

De kostenbesparing zit hem niet in de schermen zelf, die blijven onverminderd prijzig. Maar door het gebruik van onderdelen zoals processors en camera’s met iets mindere prestaties kan er toch wat van de prijs af. Ook neemt de concurrentie op dit gebied de laatste tijd flink toe.

Meer en minder heldere lichten

Niet alleen op het gebied van de vouwbare smartphone gaat er dit jaar het een en ander veranderen. Zo krijgen aan de luxere kant van het spectrum aan Galaxy A5x en Nord OnePlus modellen veel fellere schermen. Dat past in de huidige trend naar steeds meer verfijnde oled schermen.

Ook wat betreft camera’s is de meeste rek er wel uit. De verbetering in fotokwaliteit die betere sensoren of een ultra-groothoeklens nu nog teweeg kunnen brengen, is gewoon beperkt. In 2024 zal de grootste verandering voor je mobiele kiekjes uit de “AI” hoek komen. Dit jaar zullen de meeste smartphones met een vorm van “AI” geleverd gaan worden. Denk bijvoorbeeld aan een “AI” die detecteert wat er voor de lens staat en de settings (hopelijk) naar behoren aanpast.

Mails uittypen? Daar heb ik “iemand” voor!

De rol die “AI” speelt in het dagelijkse smartphone gebruik zal dit jaar veel groter worden. Niet alleen bij het maken van foto’s, maar bijvoorbeeld bij het opstellen van mails of een social media post. Dat zie je ook terug in hoe producenten praten over hun producten. Producenten van chipsets als Qualcomm en MediaTek noemen “AI” steeds expliciet als het gaat om de toepassingen van hun werk. De woordvoerders van Google hadden het bijna nergens anders over bij de presentatie van de Tensor G3 en de Pixel 8. Deze “AI” modellen zullen waarschijnlijk lokaal gaan draaien.

Toch ook grote stappen

Gelukkig worden er ook dit jaar weer een paar grote stappen gezet. De grootste is waarschijnlijk dat je in 2024 als consument weer veel meer opties hebt om je smartphone te laten repareren. De grote fabrikanten zien het liefst dat klanten bij het eerste krasje direct hun smartphone bij het grof vuil mieteren en weer naar de winkel gaan. Maar door Europese wetgeving zien ze zich verplicht om hun verzet, in ieder geval gedeeltelijk, te staken.

Niet alleen via de fabrikant, maar ook derde partijen mogen weer smartphones gaan repareren. Ook wordt het makkelijker om aan reserveonderdelen te komen die je gewoon zelf in je telefoon kunt zetten. Daar moeten ook handleidingen voor worden aangeboden. Om die reden is Google bijvoorbeeld begonnen met het aanbieden van zeven jaar aan support en updates voor de Pixel 8. Fairphone zet daarnaast nieuwe industriestandaarden op dit gebied die er voor zorgen dat andere fabrikanten niet achter kunnen blijven.

Tot slot krijgen we dit jaar flink betere accu’s. De 5000mAh standaard die inmiddels is gezet zal worden vervangen door 5500mAh. Een verbetering van 10% zien we eigenlijk op geen enkel ander vlak bij de prestaties van smartphones. Of zich dat ook 1 op 1 gaat vertalen naar 10% meer accuduur, zullen we moeten zien.