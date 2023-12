Gaat Mercedes in 2026 markeringslicht geautomatiseerd rijden introduceren?

2023 is een veelbewogen jaar gebleken wat betreft het idee van de zelfrijdende auto. Toch lijken de grote autofabrikanten vertrouwen te houden in de technologie. Zo ook Mercedes. De autofabrikant heeft aangekondigd dat het goedkeuring heeft verworven van de Amerikaanse autoriteiten voor het gebruik van een speciaal markeringslicht. Dit licht zal aangeven wanneer de auto geautomatiseerd rijdt.

Een primeur

Het is voor het eerst dat een autofabrikant officiële goedkeuring weet te krijgen voor het gebruik van een dergelijk markeringslicht. Het is echter nog geen garantie dat dergelijke lichten standaard zullen worden op nieuwe modellen van Mercedes. De goedkeuring, uitgevaardigd door de staat Californië, is in eerste instantie voor twee jaar en betreft ontwikkelingsvoertuigen.

Nevada heeft wel een goedkeuring uitgevaardigd voor het gebruik van de markeringslichten in productievoertuigen. Maar deze goedkeuring betreft enkel voertuigen vanaf modeljaar 2026. Wellicht dat ze in Nevada eerst maar eens willen zien hoe het de ontwikkelingsvoertuigen in buurstaat Californië vergaat. Wel is de goedkeuring van de staat Nevada voor onbepaalde tijd. In de praktijk betekent dit dat de vergunning blijft staan totdat reguliere exploitatie van de lichten de wettelijke norm wordt.

Eerste toepassing voor Drive Pilot

De ontwikkelingsvoertuigen in Californië zullen de lichten in eerste instantie gebruiken wanneer de DRIVE PILOT ingeschakeld wordt. DRIVE PILOT is een SAE Level 3 systeem dat hoog geautomatiseerd rijden mogelijk maakt. We hebben het hier dus nog niet over een echt zelfrijdende auto. DRIVE PILOT is “slechts” een geavanceerd hulpmiddel voor de menselijke bestuurder van een voertuig.

Je vraagt je wellicht af waarom andere bestuurders op de hoogte gebracht moeten worden van het feit dat een andere weggebruiker zich laat helpen door een dergelijk systeem. Mercedes zelf geeft aan “verwarring” bij andere weggebruikers te willen voorkomen. Feitelijk komt het er op neer dat auto’s met dergelijke systeem nogal vaak de mist in gaan en voor problemen zorgen. Niet voor niets wordt het testen van dergelijke systemen vaak in de VS uitgevoerd, waar wetgeving een stuk lakser is.

Een hulpmiddel, geen vervanger

Maar ook in de VS komt men er achter dat te hard van stapel lopen met “zelfrijdende” auto’s niet verstandig is. Tesla bijvoorbeeld haalt twee miljoen auto’s van de Amerikaanse wegen. Dit heeft te maken met de frequente ongevallen die gebruik van de “Autopilot” functie met zich meebrengt. Tesla market Autopilot als een “Full Self Driving” functie. Maar FSD maakt dergelijke beloftes niet waar. Zonder regelmatig ingrijpen van de bestuurder breekt FSD constant verkeersregels en brengt het mensenlevens in gevaar.

Ook ontwikkelaar van autonome taxi’s Cruise heeft eieren voor haar geld moeten kiezen. Het bedrijf is volledig gestopt met een proef waarin de autonome taxi’s werden losgelaten op de straten van Californië. De autoriteiten in Californië waren de chaotische scenes die zich regelmatig voltrokken volledig zat, en dwong Cruise te stoppen met haar bezigheden. Hierna besloot Cruise vrijwillig ook in Arizona en Texas te stoppen met haar bezigheden. De belofte van zelfrijdende auto’s blijft interesse wekken, maar de realiteit leert dat computers het menselijke brein nog niet kunnen evenaren.