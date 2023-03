Game: betrap de AI

Ontdek jij of een mens aan het schrijven is of een AI? Probeer het in deze online game.

AI’s kunnen betrappen steeds belangrijker

Nu de kunstmatige intelligenties zo goed zijn geworden, wordt het een steeds belangrijker skill. Ontdekken of degene met wie je chat, een mens is of een computer. Heel belangrijk. Het is namelijk een kwestie van tijd, niet veel tijd, voordat cybercriminelen er in slagen om een AI zich voor te laten doen als bijvoorbeeld een familielid, dat haar telefoon kwijt is dat via een onbekend nummer om geld vraagt.

Real Or Fake Text

Gelukkig is er nu een plek waar je deze vaardigheid kan oefenen. Op de website ROFT (Real Or Fake Text) krijg je een tekst te zien, waarvan de eerste regels door mensen zijn geschreven en op een gegeven moment een AI het overneemt.

Welke regel? Dat moet jij zien te ontdekken. Als jij op precies het juiste moment kan ontdekken wanneer de AI begint te schrijven, verdien je 5 punten. Hoe langer de AI je voor de gek kan houden, hoe minder punten je verdient. Maar pas op. Als je te vroeg roept dat een AI aan het schrijven is, terwijl er nog een mens aan het woord is, verdien je 0 punten.

Hoe lang kunnen we AI’s nog te slim af zijn?

De vraag is hoe lang het ons mensen nog zal lukken om AI’s te slim af te zijn. Aan ChatGPT is bijvoorbeeld te merken dat deze steeds slimmer wordt. Enkele van de domme fouten die de AI in deze game maakt, zal ChatGPT niet meer maken.

Volgens sommigen is de technologische singulariteit, het moment waarop kunstmatige intelligentie slimmer wordt dan mensen, niet pas over 5-10 jaar, maar kan dit moment binnen enkele maanden al aanbreken. Maar misschien moeten we ons gewoon de vraag stellen: vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Want ChatGPT is voor bepaalde klussen erg handig.

Laat horen in de reacties of het jullie gelukt is de AI te betrappen.