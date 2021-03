Gelekt: Apple maakt briljante nieuwe iPhone oplader - Apparata

Er komt mogelijk een nieuwe oplader voor Apple iPhone, die vastklikt met MagSafe-magneten en zo heel wat problemen voorkomt.

Apple werkt volgens een patent aan een briljante nieuwe iPhone-oplader door middel van de MagSafe-technologie. Met magneten koppelt de oplader aan een iPhone en laadt deze zo op. Een iets simpelere variant van de techniek werd eerder al voor Macbook’s gebruikt.

Apple MagSafe iPhone oplader

De patentaanvraag bij United States Patent and Trademark Office, gespot door PatentlyApple, beschrijft een MagSafe-oplader voor iPhone. Althans, het patent noemt de smartphone van Apple niet bij naam, maar plaatjes van een smartphone verraden Apple’s plannen. Door middel van magneten en enkele pinnetjes koppelt de lader aan de speciale oplaadport.

Dat zou een aantal voordelen hebben vergeleken met de huidige Lightning-port. Vuil en water kan minder goed in de ogenschijnlijk afgesloten port. Nog belangrijker is het feit dat de lader gemakkelijk los kan koppelen, bijvoorbeeld als je de iPhone laat vallen. Een kapotte oplaadport is dan minder aannemelijk.

Momenteel gebruikt Apple de MagSafe-technologie vooral voor het draadloos opladen van apparaten. Denk aan de mysterieuze AirPower, maar ook magnetische oplaadcases.

Overigens zou de nieuwe MagSafe-oplader een van de voornaamste discussiepunten wat betreft de Apple iPhone nog niet verhelpen. Apple weigert namelijk steevast over te stappen naar universele USB-C-opladers. Lekkers blijven daarbij onderstrepen dat Apple dit – ondanks druk uitgeoefend door consumentenbonden – niet van plan is. Een MagSafe-oplader zou wederom een exclusieve Apple-oplader noodzakelijk maken.

Uiteindelijk is het daarentegen slechts een patent. Apple wil natuurlijk niet (net als bijvoorbeeld Intel) gepakt worden door patenttrollen. Er is vooralsnog geen garantie dat de nieuwe oplaadtechnologie een weg zal vinden naar iPhone.