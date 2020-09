Gelekt: Google gaat Netflix en Spotify pakken in de Play Store - Apparata

Na Apple gaat ook Google het monopolie in de Google Play Store harder handhaven door mogelijk Netflix en Spotify te nakken.

Velen hebben de laatste tijd kritiek op Apple’s beleid in de App Store, maar Google blijkt dezelfde aspiraties te hebben. Naar verluidt gaat namelijk ook Google moeilijk doen over apps die het betaalsysteem van de Play Store omzeilen. En nu is het ineens logisch dat Fortnite ook uit de Play Store werd gegooid.

Google Play Store gaat harder handhaven

Bloomberg schrijft op basis van informatie van insiders dat Google hun beleid in de Play Store wat gaat aanscherpen. De zoekgigant gaat beter letten op apps die al dan niet op slinkse wijze het betaalsysteem van Google omzeilen. Zoals Apple verdient ook Google 30% commissie aan in-app aankopen. En ontwikkelaars zijn verplicht om die transacties via de respectievelijke stores te laten verlopen.

Netflix en Spotify de klos

Epic Games werd om exact die reden al gestraft door Google. Maar tot dusver waren Netflix en Spotify bijvoorbeeld veilig. Nu blijkt dat Google dus de regels gaat aanscherpen om de work-around van de streaming- en muziek-gigant te dwarsbomen.

Momenteel betaal je voor Netflix via de app in de Google Play Store namelijk met een creditcard. Zo omzeilt de streamingdienst de 30% commissie aan Google. Spotify doet hetzelfde. Met andere woorden, Google loopt misschien wel honderden miljoenen per jaar mis.

Overigens heeft Google zelf nog niet bevestigd dat het de regels gaat aanscherpen. Een woordvoerder heeft tegenover Bloomberg wel benadrukt dat er al regels bestaan tegen deze omweg.

Google uit de spotlight?

Mocht Google de nieuwe regels voor de Play Store omarmen, dan zou dat flinke gevolgen voor ze kunnen hebben. Momenteel lobbyen gigantische techbedrijven als Epic Games, Facebook en Spotify openlijk tegen Apple’s App Store monopolie. Als Google nu dezelfde route bewandelt, zou dat ook veel aandacht op de zoekgigant vestigen.

Aan de andere kant, misschien werkt Apple als een soort bliksemafleider voor Google. Nu alle focus op Apple’s veel te gesloten ecosysteem ligt, kan Google er met diens coulance misschien onderuit komen.

