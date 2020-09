Google gaat Gmail volledig omgooien (teaser) - Apparata

Foto via 9to5google

Google teaset een volledig nieuw design voor Gmail en dat betekent (meestal) nieuwe features en innovaties!

Google’s e-mail service Gmail ziet er al jaren hetzelfde uit. Maar het miljardenbedrijf werkt aan een nieuwe versie. Door middel van de bovenstaande teaser weten we dat er in elk geval een nieuw uiterlijk in aankomst is. En dat past bij de tendens van Google om de laatste tijd al hun sub-services in elk geval kwa uiterlijk te simplificeren.

Google teaset nieuwe Gmail

Dit weekend stuurde Google een bijzondere foto naar 9to5google. De ogenschijnlijk nietszeggende ‘M’ kondigt tussen de regels een nieuwe look voor Gmail aan. Zoals veel andere logo’s en services, gaat Google de laatste tijd terug naar de basis. Ook het Gmail logo is heel erg minimalistisch. In plaats van een ‘M’-envelop-hybride, krijgen we een subtiele letter zonder verdere kleuren.

Maar we verwachten wel ietsje meer meer juice dan dit. De schetslijnen staan immers nog op de foto, waarmee Google suggereert dat het om een ‘work in progress’ gaat. Vermoedelijk komen later de bekende Google-kleuren, rood, groen, blauw en geel, naar het logo.

Meer veranderingen

Schoonheid zit daarentegen van binnen. Doorgaans brengt Google gelukkig ook structurele veranderingen naar services die een nieuw design krijgen. Gmail zal geen totaal andere service worden, maar naar verluidt gaat Google wel fundamenteel wat veranderen. Secundaire services als Chat en Meet zijn leuk, maar Google zou tevens werken aan de manier waarop we e-mailen.

En gezien Gmail meer dan eens een trendsetter is, verwacht ik stiekem wat flinke aanpassingen aan de inbox, archiveren, opstellen en spam filters. Maar wat we precies kunnen verwachten is nog niet bekend; het is duidelijk dat Google binnenkort met meer duidelijkheid komt. Ze versturen immers niet zomaar een teaser image.

