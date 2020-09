Wat betekent de Apple App Store heisa voor iOS-ecosysteem? - Apparata

Foto @Apple

Apple staat steeds meer derden toe in de App Store en het iOS ecosysteem, dus zien bedrijven als Facebook de kans schoon om eisen te stellen. Maar wat betekent dit op de lange termijn voor Apple?

Apple staat de laatste tijd hevig onder vuur. De iPhone-maker kwam onder andere in opspraak vanwege het belazeren van WordPress. Ook blokkeerden ze Facebook’s liefdadigheid, Google en Microsoft’s streaming diensten en natuurlijk werd Epic Games uit de App Store gegooid. Recentelijk draaide Apple een beetje bij met wat mildere regels. Maar is het hek nou van de dam?

Apple maakt uitzonderingen in App Store

We hebben tal van voorbeelden waarom Apple de laatste tijd erg onder druk staat. Maar dat was waarschijnlijk juist de beweegreden van het Apple om enkele uitzonderingen in de App Store te maken. Zo leek het miljardenbedrijf de teugels wat te laten vieren voor remote play apps van onder andere Xbox en PlayStation. Ook konden gebruikers op iOS 14 eindelijk Gmail als standaard maildienst gebruiken.

Met andere woorden, Apple laat steeds een beetje toe in de App Store vanwege de immense druk die er op het bedrijf wordt uitgeoefend. Maar in hoeverre heeft dat op de lange termijn effect op het beleid in de virtuele winkel?

Facebook zoekt ruzie

Nu trekt sociaal medium Facebook aan de bel. Ze hadden al eerder problemen met het App Store beleid en nu kaarten ze weer een probleem met Apple aan. Waarom mogen gebruikers wel bijvoorbeeld Gmail als standaard mailservice kiezen, maar niet Messenger als standaard chat-app?

We vinden dat mensen moeten kunnen kiezen tussen verschillende massaging apps en deze als standaard kunnen instellen. Dat gaat over de gehele industrie langzaam maar zeker zo. Stan Chudnovsky, hoofd Facebook Messenger

Volgens de baas van Facebook Messenger (via TheInformation) vraagt Facebook al jaren of berichtendiensten van derden als standaard mogen worden ingesteld. En vooralsnog wat het antwoord altijd nee.

Waarom doet Apple zo moeilijk?

Volgens de topman is het overigens duidelijk waarom Apple dit beleid hanteert. De inclusie van iMessage is een deel van de reden waarom mensen in de eerste plaats voor Apple’s hardware kiezen. En daar zit wel wat in. Als je vrijheid en controle prefereert, dan zal niemand je een iPhone aanraden; Android is dan de beste optie. Maar wil je gestroomlijnde, hapklare features zoals in dit geval iMessage, dan kies je sneller Apple.

Toch wordt het langzaam maar zeker moeilijker voor Apple om aan de ene service wel keuzevrijheid te koppelen en aan de andere service niet. Hoe meer uitzonderingen Apple maakt, des te meer andere grensgevallen er aan de bel zullen trekken. Afhankelijk van je standpunt is het dus goed of slecht nieuws dat Apple steeds meer derden toelaat binnen het iOS ecosysteem.

En Facebook zal niet de laatste zijn. Nu de iPhone-maker zo onder druk staat, zullen veel andere partijen ook de kans schoon zien om van de commotie gebruik te maken.