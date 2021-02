Gelekt: OnePlus 9 Pro heeft camera partner met Hasselblad - Apparata

Foto via David2D

Gelekte foto’s tonen een OnePlus 9 Pro prototype met high-end Hasselblad camera erop. Betekent dit het einde van ‘meh’ camera’s voor OnePlus?

Een gemiddeld OnePlus vlaggenschip kan veel concurrentie op papier domineren. Toch heeft het merk veelal één zwakte, namelijk de camera. Hoewel nooit dramatisch slecht, laat de Chinese smartphonemaker op dat gebied soms een steekje vallen. Met de OnePlus 9 Pro gaat dat mogelijk anders zijn, aangezien deze naar verluidt een Hasselblad camera krijgt.

OnePlus 9 Pro krijgt Hasselblad camera?

Een YouTuber genaamd David2D heeft naar eigen zeggen van een anonieme lekker via Discord foto’s van de OP 9 Pro gekregen. Daarop is een prototype te zien, inclusief de koeienletters ‘Hasselblad’ op de camera-module. Later bevestigen andere bekende lekkers waaronder Ishan Agarwal dezelfde foto’s en/of informatie te hebben ontvangen.

Dat refereert naar het gelijknamige Zweedse cameramerk. Het relatief kleine bedrijf maakt al decennia lang camera’s en heeft een flinke stempel op de markt gedrukt. Ze werkten eerder ook samen met Motorola en Lenovo. Het is tevens een relatief prijzig cameramerk. Het zal interessant zijn om te zien hoe de Hasselblad camera-setup de prijs van de OnePlus 9 Pro zal beïnvloeden.

Ook weten we nog niet of de camera zich ook naar andere modellen in de 9-serie zal begeven. Het zou bijvoorbeeld zomaar kunnen dat het om een OnePlus 9 Pro Hasselblad-edition gaat. OnePlus is immers niet vies van een tijdelijke samenwerking.

Anderzijds kijken we mogelijk naar een nieuwe richting van OnePlus; als alle toestellen in de 9-serie een goede camera krijgen, neemt het Chinese merk een van hun voornaamste zwaktes weg. Dat is, als Hasselblad überhaupt betere lenzen kan leveren dan gewend. Dat is natuurlijk geen gegeven.