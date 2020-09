Gelekt: Samsung Galaxy S21 krijgt razendsnel laden - Apparata

Samsung geeft de Galaxy S21 naar verluidt razendsnel laden mee, wat een een slimme zet van Samsung zou zijn.

Er is nog vrij weinig bekend over de aankomende Samsung Galaxy S21 (of S30). We hebben een indicatie van de processor en lekken suggereren een gigantische batterij voor het aankomende vlaggenschip. Dat laatste zou in combinatie met gigantisch snel laden een behoorlijke plus zijn. Als we een recente certificering mogen geloven, dan is dat inderdaad het geval.

Samsung Galaxy S21 krijgt 65W snel laden

GalaxyClub spot een certificaat van Zuid-Koreaanse makelij voor een nieuwe Samsung lader. De redenering is simpel; de huidige lader van 45W heet EP-TA845. Het nieuwe stukje technologie krijgt de naam EP-TA865, wat er haast wel op moet wijzen dat het om een 65 Watt lader gaat.

Dit is een gigantische stap vooruit voor Samsung, omdat zelfs de Galaxy Note 20 Ultra 45W opladen heeft overgeslagen. Het zou dus een flinke concurrerende zet zijn om de aankomende vlaggenschepen, bijvoorbeeld de standaard Samsung Galaxy S21, zo snel laden mee te geven.

Aan de andere kant, het certificaat zegt niets over dat specifieke toestel. Het zou ook kunnen gaan om een stukje technologie dat eventueel ooit een keer gebruikt gaat worden.

Toch zou het Zuid-Koreaanse techmerk hier goed mee doen, want steeds meer merken kiezen voor razendsnel opladen. Neem bijvoorbeeld de OnePlus 8T, die dezelfde snelheid moet gaan halen. Een smartphone die vermoedelijk een paar honderd euro minder kost maar sneller kan laden staat niet heel lekker. Kortom, Samsung zou er goed mee doen om de Galaxy S21 serie wat dat betreft flink te laten concurreren.

