Getest: OnePlus Nord heeft stiekem een zwak frame (video)

Uit de marteltest van de OnePlus Nord blijkt dat het frame van plastic is gemaakt en ietwat zwakker is dan je zou denken.

Uit onze review blijkt al snel dat de OnePlus Nord een bijzonder toestel is. De goedkope topper levert een hoop stevige specs voor een zachte prijs. Maar OnePlus moet natuurlijk een beetje inleveren op sommige gebieden. De processor is één van die aspecten waar op bespaard is. Het tweede is de behuizing, zo ontdekt YouTuber JerryRigEverything.

OnePlus Nord is een topper

Voor de prijs van zo’n €399 krijg je een behoorlijk goed uitgeruste OnePlus Nord. Kwa specs krijg je een solide smartphone, maar ook de door is goed gevuld. OnePlus levert een silicone hoesje én screen protector mee. Zo proberen ze zich een beetje in te dekken tegen het misbruik van JerryRigEverything. De case heeft zelfs een plastic plug die je in de USB-C port stopt om hem ietwat waterdicht te maken.

Met al die extra’s is de OnePlus Nord grotendeels een solide smartphone die wel tegen een stootje kan. De YouTuber pakt een stanleymes en gaat tekeer op de screen protector. Het daadwerkelijke scherm is onaangetast. Ook zullen smartphone-eigenaren uit ervaring weten dat een silicone hoesje doorgaans hartstikke goed beschermt tegen schade.

OnePlus bespaart op materiaal

Maar onder al die bescherming zit een relatief zwakke smartphone. Tenminste, structureel gezien. Wat betreft krasbestendigheid is de goedkope smartphone net zo sterk als menig premium phones. De camera’s zitten onder solide glas, de knoppen zijn van metaal en de voor- en achterkant hebben krasbestendig glas.

Het is het frame dat een beetje teleurstelt. Dat komt omdat het lijkt op metaal. Het Chinese bedrijf heeft het plastic frame dusdanig behandeld, dat het een beetje op metaal lijkt. Maar wanneer JerryRigEverything zijn niet zo wetenschappelijke buig-test doet, wordt het duidelijk dat de OnePlus Nord een beetje kwetsbaar is. Het frame buigt wat makkelijk en het display breekt onder het daadwerkelijke glas. Maar hey, zoals de tester zelf zegt, het is onwaarschijnlijk dat het toestel in de echte wereld zo veel kracht moet weerstaan.

Check de volledige durability test hieronder:

