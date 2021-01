Google en Huawei in 2021 toch weer vrienden door Biden? - Apparata

Huawei en Google mogen al lang niet meer samenwerken, maar zou de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden hier verandering in kunnen brengen?

Huawei moet het alweer een hele tijd zonder Google doen, maar wellicht dat Biden de oplossing is. De nieuwe president van de Verenigde Staten is een stukje minder agressief dan de vorige. Dat zou kunnen betekenen dat flagship killers als OnePlus en Xiaomi er in 2021 toch weer een concurrent bij krijgen.

Biden redt Huawei van Google-loos bestaan

De sancties tegen Huawei waren altijd een beetje extreem of wellicht zelfs op niets gebaseerd. Het is al bijna twee jaar heisa rondom Huawei en het eventuele gebruik van Google services. Misschien kan president Joe Biden daarentegen verlichting brengen voor het Chinese smartphonemerk.

De administratie van de nieuwe president zou de sancties namelijk een beetje kunnen gaan verlichten. Als het Amerikaans committee dat zich buigt over de Huawei-zaak vraagt wat gouverneur en Biden-steuner Gina Raimondo zou doen, reageert ze relatief open (via Reuters).

Ik zou het beleid herzien, [het committee] consulteren, de betreffende industrie consulteren en onze bondgenoten spreken om zo een beoordeling te doen die in dienst staat van de Amerikaanse nationale en economische veiligheid.

Het feit dat Raimondo en daarmee Biden-aanhangers de economische sancties van Trump willen herzien, is geen grote verrassing. Het opent daarentegen wel de deur voor een bedrijf als Huawei om weer zaken met de Verenigde Staten te doen. De economie van het land loopt immers honderden miljarden door het gedoe met Huawei.

Afgezien van al die abstractie gevolgen, is er ook één duidelijk voordeel voor de gebruikers zelf. Het zou namelijk betekenen dat Huawei weer een bruikbaar merk wordt. Huawei maakt immers hartstikke solide smartphones, maar zonder Google is het lastig om niet voor een ander, vergelijkbaar merk te gaan.