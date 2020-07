Google Maps laat stoplichten zien op Android

Google Maps test de mogelijkheid om stoplichten weer te geven op de app in Android.

Richting een kruispunt rijden en nog even een extra keer naar je smartphone turen. Dat klinkt niet heel erg logisch, maar in de Verenigde Staten is dit wel zo. Tenminste, als je Google Maps gebruikt op Android. Op sommige kruispunten met verkeerslichten test Google de mogelijkheid om stoplichten op het beeld van je smartphone weer te geven.

Let wel, het is slechts een stukje extra informatie op het scherm. Het is dus niet zo dat je smartphone aangeeft of het verkeerslicht op rood, oranje of groen staat. Je kunt in Maps zien of er verkeerslichten op een bepaalde kruising staan of niet. Er is dan een symbool van een stoplicht te zien bij de bewuste kruising.

De test is uitgerold in een aantal steden in de Verenigde Staten. Het werkt voorlopig alleen met Google Maps op Android. Overigens is Google niet de eerste die met deze mogelijkheid komt. Apple had het al eerder met Apple Maps op iOS 13. De volgende stap is dat je smartphone aangeeft of een licht groen is of niet. Dat is echter toekomstmuziek en werkt bovendien niet met traditionele ‘domme’ verkeerslichten. (via Droid Life)