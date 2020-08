Google Pixel 4a aangekondigd: de goedkoopste Pixel ooit

Een smartphone van goede kwaliteit voor een lage prijs, dit is de Google Pixel 4a.

Google heeft vandaag het doek getrokken van de lang verwachte 4a. Een mid-range smartphone die door het Amerikaanse techbedrijf verrassend scherp in de markt wordt gezet.

De nieuwe Google Pixel 4a heeft een 5.8-inch OLED scherm en een Qualcomm Snapdragon 730G processor. Het toestel beschikt over 128 GB opslag en 6 GB werkgeheugen. Opvallend is de aanwezigheid van een 3.5mm ingang. Dat zie je anno 2020 bij de bekende merken niet zo vaak meer. Op de achterkant zit een 12 MP camera, aan de voorkant een 8 MP camera.

Voorlopig is er maar één variant van de Google Pixel 4a en ook één kleur, namelijk zwart. Veel keuze is er dus niet. Google heeft er een scherp prijskaartje op geplakt. In de Verenigde Staten gaat de smartphone 350 dollar kosten.

In vergelijking met bijvoorbeeld de eveneens recente OnePlus Nord scheelt dat een slok op de borrel, maar qua specs is de 4a echt nog wel een niveau lager. Bovendien verkoopt OnePlus de Nord niet in Amerika, terwijl Google de Pixel 4a niet verkoopt in Nederland. Zo simpel is dat.

De officiële verkoop van de Pixel 4a start op 20 augustus. Amerikanen kunnen onder meer terecht bij Best Buy en Amazon.